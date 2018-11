Por malas condiciones en el Azteca, NFL cancela el Monday Night México

Es un hecho. El juego entre los Jefes de Kansas y los Rams de Los Ángeles se cancela debido a las malas condiciones del campo del Estadio Azteca.

Hace semanas ya se estaba hablando sobre un posible cambio de sede.

#KCvsLA will be moved from Mexico City to Los Angeles.



The game will still be played on Monday, November 19. More details to follow. — Los Angeles Rams (@RamsNFL) 13 de noviembre de 2018

El césped del Estadio Azteca ha sido un dolor de cabeza en los últimos meses, las malas condiciones que presenta han puesto de cabeza a los directivos de la NFL que este martes informaron que el juego entre los Rams y Kansas City del próximo 19 de noviembre se jugara en Los Ángeles.



La razón es sencilla, el campo de juego se encuentra en pésimas condiciones y no quieren arriesgar la integridad de los jugadores.