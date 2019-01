La NFL regresará en el 2019 a la Ciudad de México, y podría hacerlo con uno de sus equipos más emblemáticos y populares.



Ha trascendido que los Acereros de Pittsburgh, el equipo más popular en el país, será uno de los dos protagonistas que disputarán el cuarto juego de temporada regular en territorio nacional. El choque sería ante los Cargadores de Los Ángeles en el estadio Azteca.

Tras el desafortunado episodio que ocurrió el pasado mes de noviembre con el césped del Coloso de Santa Úrsula, el cual provocó que se suspendiera el duelo entre Rams y Jefes, la liga anunció un par de días después que se mantendrá el contrato de traer partidos oficiales a México, al menos hasta el 2020.

De acuerdo a un reporte del portal estadounidense Steelers Depot, el comisionado Roger Goodell anunciará dentro de dos semanas, previo al Super Bowl LIII en Atlanta, que el seis veces campeón de la NFL será uno de los conjuntos que disputarán un partido internacional en la temporada 2019 y su único destino podría ser la CDMX junto a los Cargadores.

La propia liga dio a conocer que las franquicias que podían mover sus partidos como local, ya sea a Londres o a la capital mexicana, son los Bucaneros, Jaguares, Raiders, Carneros y Cargadores. En el calendario de la “cortina de acero” para el próximo año, sólo figuran los angelinos.

Con el pasar de los días los rumores van tomando más fuerza, e inclusive el propio sitio dio a conocer que hay agencias de viajes en Pensilvania que ya están ofreciendo los paquetes para que los aficionados disfruten del encuentro.

CONEXIÓN ESPECIAL CON MÉXICO

Para nadie es un secreto que los Acereros es el equipo con más aficionados en México. De acuerdo a los propios datos proporcionados por la oficina de la NFL en el país, el 13.85% de los 25 millones de seguidores le van a Pittsburgh.

Eso lo saben muy bien en la franquicia estadounidense, y sobre todo su presidente Art Rooney II, quien a lo largo de los años ha traído durante cada verano una clínica para mantenerse cercano a sus fans.

Hace un par de años, Rooney II aseguró que le gustaría que su equipo sea parte de la gira internacional y qué mejor que hacerlo en la CDMX: “Me sentiría decepcionado si no tuviéramos juegos en esos dos países en los próximos cinco años. La audiencia es importante. Hay suficientes fanáticos de la NFL para apoyar un juego, por lo que es realmente una cuestión de poder armar una situación idónea para que nos funcione bien”.

“Sabemos que tenemos muchos seguidores en México. Los Vaqueros de Dallas también son muy seguidos, pero nosotros somos los más populares, porque somos de la parte norte de Estados Unidos. Le he dicho al comisionado que nos contemple, no sé qué tan rápido sucederá. Creemos que estaremos en ese horario uno de estos años, pero hasta ahora no se nos ha otorgado ningún tiempo en específico”, añadió el presidente de Pittsburgh.

El último partido que disputaron los Acereros fuera de su país fue en la campaña del 2013, cuando visitaron a los Vikingos de Minnesota en Wembley.