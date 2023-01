NFL: Damar Hamlin de los Buffalo Bills recibió RCP tras desvanecerse en el campo (Video)

En pleno Monday Night Football entre Buffalo Bills y Cincinnati Bengals, el safety del equipo dirigido por Sean McDermott, Damar Hamlin, tuvo que ser retirado del terreno de juego luego de haberse desvancecido luego de realizar una tacleada. Se temía que todo sería una conmoción cerebral, sin embargo el equipo médico del equipo visitante tuvo que realizar RCP (reanimación cardio pulmonar), por lo que las alarmas de todos se encendieron de inmediato.

En las imágenes se puede ver cómo Hamlin realizó una tacleada a Tee Higgings para después incorporarse, sin embargo, el jugador de Buffalo de inmediato se desvaneció al terreno de juego.

Te puede interesar: ¡México se queda sin NFL en 2023! Se confirmó que no habrá juego en el estadio Azteca

Tras la intervención de los cuerpos médicos de ambos equipos, la reacción de los jugadores de Buffalo fue de conmoción y hasta lágrimas al ver cómo su compañero era atendido por los doctores, entre ellos Josh Allen y Stefon Diggs.

Praying for Damar Hamlin🙏



He has been down for 10 min, and CPR is being done… pic.twitter.com/ndDJAN8yTo — the Sports ON Tap (@thesportsontap) January 3, 2023

La NFL suspendió el juego

Luego de que el jugador fuera retirado del terreno de juego con rumbo al hospital para ser atendido de mejor manera, el comisionado Roger Goodell, en conjunto con los entrenadores de los equipos y el cuerpo de árbitros, llegaron al acuerdo de suspender el juego hasta nuevo aviso y muy posiblemente, posponerlo.

Players are in tears on what is going on with Damar Hamlin pic.twitter.com/lZ1f1py4Sm — MLFootball (@_MLFootball) January 3, 2023

Nota publicada originalmente en ESTO