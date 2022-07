NFL en México: ¿cuánto va a costar ver el Cardinals vs 49ers y cuándo inicia la venta de boletos?

A poco menos de cuatro meses para que se celebre la vuelta de los juegos oficiales de la NFL a México, la oficina de la liga lanzó la fecha en que se pondrán a la venta los boletos para el compromiso que sostendrán los Arizona Cardinals y los San Francisco 49ers en el Estadio Azteca.

Será el próximo martes 16 de agosto cuando inicie la preventa para los clientes del banco Banorte. Cabe destacar que el tercer ‘Monday Night’ que se dispute en el país está programado para el 21 de noviembre a las 19:00 horas.

El costo de las localidades para el choque entre los rivales de la NFC Oeste estarán en un rango de 990 hasta los 5,520 pesos en admisión general, mientras que en ‘hospitality’ rondan en los $9,000.

La venta de boletos se llevará a cabo por la plataforma de Ticketmaster México. Dos días después, a partir del jueves 18 de agosto, comenzará la venta para el público en general por medio de la misma plataforma.

“Agradecemos a todos los aficionados por la espera a causa de esta pausa obligada de dos años, y estamos muy emocionados de que la NFL regrese a México a la cancha del Estadio Azteca el próximo 21 de noviembre con el tercer Monday Night Football. Estamos seguros que la afición nos acompañará para disfrutar de la experiencia que representa un juego de temporada regular de la Liga en nuestro país”, comentó el Director General de NFL México, Arturo Olivé.

Cabe destacar que este será el quinto partido de temporada regular de la NFL que se celebre en el estado Azteca, el primero desde 2019.

LA NFL ESTARÁ JUGANDO SU QUINTO PARTIDO EN MÉXICO

El choque programado para finales de este año en el coloso de Santa Úrsula será el quinto de la NFL que se dispute en el país.

Ya pasaron 17 años desde el primer compromiso oficial que disputó la liga estadounidense de futbol americano fuera de sus fronteras y lo hizo justamente con los Cardinals y 49ers, equipos que volverán a medirse el próximo 21 de noviembre en la CDMX.

Después tuvieron que transcurrir 11 años para que la liga volviera al mercado más grande de su producto fuera de territorio estadounidense. Raiders y Texans marcaron un camino que siguieron 12 meses después los Patriots de Tom Brady y posteriormente los Chiefs de Patrick Mahomes.

El quarterback más ganador de la historia y el jugador con el contrato más grande de la historia se unieron a los talentos que han mostrado su talento ante la afición mexicana. Ahora, luego de dos años de ausencia debido a la pandemia del Covid-19, la NFL alista su regreso con un choque divisional en el tradicional Monday Night.

JUEGOS OFICIALES DE LA NFL EN MÉXICO

2005 / Cardinals vs. 49ers / Ganó Cardinals 31-14

2016 / Raiders vs. Texans / Ganó Raiders 27-20

2017 / Patriots vs. Raiders / Ganó Patriots 33-8

2019 / Chiefs vs. Chargers / Ganó Chiefs 31-14