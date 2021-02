NFL planea retomar partidos en México y Reino Unido

La liga de futbol americano (NFL) está planeando volver a jugar partidos internacionales en 2021 en México y Reino Unido, reveló este jueves el comisionado Roger Goodell, en una rueda de prensa previa al Super Bowl LV.

En su calendario de 2020, la NFL tenía previsto disputar un partido de temporada regular en el estadio Azteca de Ciudad de México y otros cuatro en Londres, dos de ellos en el estadio Wembley y otros dos en el Tottenham Hotspur.

La irrupción de la pandemia de coronavirus, sin embargo, motivó que la NFL cancelara en mayo todos estos juegos, cuya celebración vuelve a estar ahora sobre la mesa.

"Estamos planeando partidos internacionales para el 2021. Esa es la estrategia que vamos a tomar. Nos mantenemos en contacto cercano con nuestros socios en el Reino Unido y México para asegurarnos de que lo estamos haciendo de un modo seguro", declaró Goodell.

"Si en algún punto sentimos que no lo podemos ejecutar de modo seguro, tomaremos una determinación", afirmó. "El año pasado decidimos no jugar los partidos internacionales (...) después de consultar no solamente a nuestros oficiales médicos, sino también viendo, junto a la asociación de jugadores, el riesgo de hacer viajar al grupo entero a un estadio donde no íbamos a poder implementar nuestros protocolos".

Ahora "esperamos regresar, estamos planeándolo, y tomaremos esa decisión cuando tengamos suficiente información para tomarla", declaró.

La pandemia forzó también en 2020 a la NFL a cancelar la pretemporada y suspender numerosos juegos de la campaña, que concluirá con el juego de Super Bowl que disputarán el domingo los Kansas City Chiefs, vigentes campeones, y los Tampa Bay Buccaneers en Tampa (Florida).

Medidas contra Covid

Respecto a las condiciones de seguridad de la próxima temporada, Goodell reconoció que ni siquiera el inicio de la distribución de vacunas de Covid-19 garantiza el regreso a las condiciones anteriores.

"Una de las cosas que he aprendido es a no proyectar con demasiada antelación porque es difícil hacerlo", afirmó.

"No sé cuándo volverá la normalidad, y no sé si la normalidad volverá alguna vez", admitió. "Pero sé que hemos aprendido a vivir en un entorno muy difícil, hemos desarrollado soluciones y lo volveremos a hacer. Esa es la que creemos que ha sido la lección para nosotros este año".

El comisionado también se comprometió a que la NFL "no se saltará el turno" para facilitar vacunas a sus jugadores y personal.

"Apoyamos las prioridades establecidas por los expertos médicos para la vacuna", afirmó.

Cualquier decisión sobre el regreso de los aficionados a los estadios -la mayoría de los partidos de la NFL se han celebrado esta temporada en estadios vacíos - se tomaría en consulta con las autoridades sanitarias locales, dijo Goodell.

La NFL ha invitado a unos 7 mil 500 trabajadores sanitarios vacunados a asistir a la Super Bowl del domingo como parte de un aforo limitado a unos 25 mil espectadores.

