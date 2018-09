Se desata boicot contra Nike y Colin Kaepernick

Usuarios de redes sociales instan a que la gente queme sus tenis Nike y boicotee a la marca luego de que eligió a Colin Kaepernick, ex QB de San Francisco 49ers, para participar en una nueva campaña publicitaria.

Kaepernick, elegido como rostro de la campaña para conmemorar los 30 años del eslogan Just Do It, fue el primer jugador de futbol americano en poner rodilla en tierra durante el himno nacional al inicio de los partidos de la NFL para protestar contra el racismo.

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) 3 de septiembre de 2018

Las acciones de Nike caían más de 2.5% luego de que el deportista publicó una imagen en blanco y negro de su cara el lunes en sus redes sociales con el logo de Nike y el eslogan Just Do It junto con la cita: "Cree en algo. Aun si implica sacrificarlo todo".

Más de 30 mil personas tuitearon con la etiqueta #NikeBoycott, colocándolo entre las principales tendencias de Twitter.

Algunos publicaron imágenes de ellos mismos quemando o destruyendo sus calzados y ropas de Nike.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4 — Sean Clancy (@sclancy79) 3 de septiembre de 2018 Colin Kaepernick Gana Millones de Dólares al año.

Un Policía gana 60 mil dlls al año

Uno de ellos arriesgar la vida y lucha en contra de criminales a diario

El Otro se inca durante el Himno Nacional, es protegido por policía cuando termina el Juego y ahora es Heroe #NikeBoycott pic.twitter.com/QHz8Y8ujHZ — Jerry Bautista Primo 🇺🇸 (@jerryelprimobau) 4 de septiembre de 2018 My name is #Mustard and I stand for the #flag and to honer @bigandrich and their Soundman & the Prresident I am going to burn my #Nike shoes!!!!!!!!!🇺🇸🇺🇸🔥🔥 pic.twitter.com/MLv6uwGLsv — Phil Braun (@playazball) 4 de septiembre de 2018



No todo está en contra



Sin embargo, también hubo un gran número de usuarios que respondieron de forma positiva a Nike y su toma de posición en temas sociales. Igualmente, figuras del deporte como LeBron James, Kevin Durant, Serena Williams y Chris Paul manifestaron su apoyo, publicando imágenes del aviso de Kaepernick en sus perfiles de Instagram.



Nike, que el lunes confirmó que Kaepernick es parte de la campaña y lo llamó "uno de los atletas inspiradores de su generación", no respondió inmediatamente.

Foto: Reuters

Kaepernick será uno de los muchos rostros de la campaña conmemorativa del famoso eslogan de Nike. La marca lo ha patrocinado desde 2011, pero según reportes el deportista ha negociado un nuevo acuerdo que incluirá ropa y calzado con su firma.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado a los deportistas que se arrodillaron durante el himno nacional. Dijo que le encantaría ver a los dirigentes de la NFL despedir a los jugadores que le faltaran el respeto a la bandera del país.

No es la única marca boicoteada

Nike no es la primera marca deportiva en sufrir una campaña de boicot. Under Armour tuvo críticas el año pasado luego de que su presidente ejecutivo hizo comentarios de apoyo a Trump, mientras que Adidas enfrentó pedidos en mayo para cortar sus lazos con Kanye West después de que el rapero describió a la esclavitud como una elección y alabó a Trump.



Foto: Reuters

Los clientes que Nike podría perder serán más que contrarrestados por los nuevos consumidores jóvenes que buscan marcas que respalden posiciones políticas, dijo Jessica Ramirez, analista del sector minorista de Jane Hali & Associates.