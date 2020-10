Nueva Orleans albergará al Super Bowl 2025; sede de edición 2024, por definirse

La Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) anunció la cancelación de la edición 2021 del Pro Bowl en Las Vegas a causa de la pandemia del Covid-19. Además, acordó trasladar el Super Bowl de Nueva Orleans en 2024 a 2025.

La NFL dijo que el estadio Allegiant Stadium de Las Vegas pasará a ser la sede del Pro Bowl en 2022.

Con un presupuesto de unos 2 mil millones de dólares, el Allegiant Stadium es el flamante nuevo hogar de los Raiders, franquicia que se trasladó a Las Vegas desde Oakland para el inicio de la campaña 2020.

La NFL avanzó que está trabajando con la Asociación de Jugadores (NFLPA) y otros socios para crear actividades virtuales que reemplacen al Pro Bowl.

Aunque no habrá del Pro Bowl en 2021, la NFL mantiene la votación de los aficionados por sus jugadores favoritos, que arrancará el 17 de noviembre y sus resultados se darán a conocer en diciembre.

La NFL, que inauguró su temporada el 10 de septiembre, ya había tenido que hacer numerosos ajustes a causa de la pandemia.

Todos los juegos de pretemporada fueron cancelados y el draft de 2020, que también se iba a celebrar en Las Vegas, se desarrolló de forma virtual.

Una vez iniciada la campaña se han tenido que aplazar numerosos partidos debido a casos de coronavirus en varios equipos.

Super Bowl 2025

Este miércoles, los propietarios de los equipos también acordaron que Nueva Orleans sea la sede del Super Bowl en 2025 y no en 2024, como estaba previsto hasta ahora.

Esta medida se tomó porque, con la ampliación de la temporada regular por una semana a partir del año que viene, la fecha prevista del Super Bowl de 2024 también se retrasó y podría entrar en conflicto con el calendario de los festejos del Mardi Gras (Carnaval) en Nueva Orleans (13 de febrero).

NFL owners unanimously approved that New Orleans would host Super Bowl LIX (59) on Feb. 9, 2025! ⚜️ pic.twitter.com/wchMpbgfJB — New Orleans Saints (@Saints) October 14, 2020

En 2025, en cambio, los desfiles del Mardi Gras están previstos para principios de marzo.

"Los propietarios de (los equipos de) la NFL aprobaron por unanimidad que Nueva Orleans sea la sede del Super Bowl LIX (59) el 9 de febrero de 2025", informaron los Saints, la franquicia de esa ciudad.

De esta forma, la sede del Super Bowl de 2024 debe ser ahora elegida de nuevo. En 2021 el evento se celebrará en Tampa Bay (Florida), mientras que Los Ángeles y Arizona lo recibirán en 2022 y 2023.