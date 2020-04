¡Aplausos! Avión de los Patriotas va a China por 1.2 millones de máscaras para Boston

Campeones dentro y fuera de la NFL. El propietario de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, utilizó el avión del equipo para transportar desde China 1.2 millones de máscaras para los equipos médicos que enfrentan la pandemia del nuevo coronavirus.

La iniciativa fue tomada después de que el gobernador del estado de Massachusetts, Charlie Baker, ordenara la compra de 1.7 millones de máscaras médicas en China, pero no tuviera forma de llevarlas desde Shenzen hasta el área de Boston.

"Gracias a un serio trabajo en equipo, Massachusetts recibirá más de un millón de máscaras N95 para nuestros trabajadores de primera línea", dijo Baker este jueves junto a una foto del equipo médico siendo cargado en la nave.

A huge thank you to our friends @TencentGlobal! Without their vital logistical knowledge and help warehousing and protecting these critical supplies, this would NOT have been possible. pic.twitter.com/NqJyHDZ2D1 — New England Patriots (@Patriots) 2 de abril de 2020

El avión pintado con los colores rojo, blanco y azul de los Pats -un Boeing 767 que tiene también la imagen de los seis trofeos de Super Bowl del equipo en la cola- fue cargado hasta el máximo de su capacidad.

Otras 500 mil máscaras para las que no había suficiente espacio llegarán a Estados Unidos la próxima semana, de acuerdo con el diario The Wall Street Journal, que dio detalles de la operación.

"Sigamos poniendo días buenos, uno tras otro, y saldremos de esto"

Mensaje de Bill Belichick (subtitulado)#TogetherWhileApart #QuedateEnCasa#PatriotsEspañol pic.twitter.com/4wbpA53ewb — Patriots Español (@patriotsespanol) 1 de abril de 2020

La tripulación del avión afrontó varias restricciones de seguridad, como la de no salir de la nave durante su parada y carga en China.

"Es un honor para nuestra familia ser parte de esta misión humanitaria", dijo Kraft.