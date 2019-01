Rams vencen 26-23 a Nueva Orleans en tiempo extra y avanza a Super Bowl LIII

Con gol de campo de 57 yardas de Greg Zuerlein en tiempo extra, Carneros de Los Ángeles venció 26-23 a Santos de Nueva Orleans, en la final de la Conferencia Nacional disputada en el Superdome de esta ciudad, con lo cual avanzó al Súper Tazón LIII de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL)

Santos dominó el primer cuarto para colocarse en ventaja 13-0, con dos goles de campo de Wil Lutz de 37 y 29 yardas y anotación en pase de Drew Brees de cinco yd a Garrett Griffin y el extra de Lutz.

Carneros reaccionó en el segundo período para acercarse 10-13, con gol de campo de Zuerlein de 36 yardas y touchdown del corredor Todd Gurley II en acarreo de seis hasta las diagonales, para finalizar la primera mitad.

En el tercer cuarto, Santos se despegó 20-10 con anotación en pase de Brees de dos yd a Taysom Hill y el extra de Lutz, con respuesta de Carneros en touchdown en envio de Goff de una yarda a Tyler Higbee y el extra de Zuerlein para el 17-20.

En el último cuarto, Carneros empató 20-20 con gol de campo de 24 yardas de Zuerlein.

GREG THE LEG FOR THE SUPER BOWL!!! pic.twitter.com/KxpDuVfkt0 — Los Angeles Rams (@RamsNFL) 21 de enero de 2019

En sus últimas ofensivas, Nueva Orleans recuperó la ventaja 23-20 con gol de campo de 31 yardas de Lutz, pero Carneros empató 23-23 con gol de campo de 48 de Zuerlein, para forzar el tiempo extra, donde ganaron los visitantes.

Carneros esperará al ganador de la Conferencia Americana, que saldrá del duelo entre Patriotas de Nueva Inglaterra y Jefes de Kansas City en el Estadio Arrowhead, para disputar el Super Tazón LIII el próximo 3 de febrero en Atlanta, Georgia.

Anotación por cuartos:

Carneros LA 0 10 7 6 3 -- 26

Nueva Orleans 13 0 7 3 0 -- 23





