Revelan finalistas para el Salón de la Fama en la NFL

El mariscal de campo Peyton Manning, dos veces campeón del Super Bowl, fue uno de los cuatro nominados este martes por primera vez entre 15 jugadores de la NFL como finalistas al Salón de la Fama.

La lista, determinada por una votación del comité de selección del Salón, también incluyó a los jugadores elegibles por primera vez Calvin Johnson (receptor abierto), Jared Allen (ala defensivo) y Charles Woodson (corredor defensivo).

El comité de selección determinará los miembros del Salón de la Fama de 2021 y anunciará las opciones el 6 de febrero con una ceremonia de consagración el 8 de agosto en Canton, Ohio.

Manning, de 44 años, guió a los Colts de Indianápolis a la corona del Super Bowl en el 2007 y después a los Broncos de Denver al título del Super Bowl 2016 en el último juego de sus 18 años de carrera en la NFL.

El cinco veces Jugador Más Valioso de la NFL lanzó para 71.940 yardas en su carrera y 539 touchdowns, reescribiendo los libros de récords de la liga con esfuerzos tales como 55 pases de touchdown en una temporada y 5.477 yardas aéreas en una campaña.

Peyton Manning lució como en sus mejores días para guiar a los Broncos al partido por el trofeo Lamar Hunt de la AFC.

Woodson ayudó a Green Bay a ganar el Super Bowl 2011, pero pasó la mayor parte de su carrera de 18 años con los Oakland Raiders. Hizo 65 intercepciones en su carrera e igualó un récord de la NFL con 13 touchdowns defensivos.

Johnson hizo 731 recepciones para 11.619 yardas y 83 touchdowns para Detroit de 2007 a 2015 y Allen hizo 136 capturas de mariscal de campo de 2004 a 2015 con Kansas City, Minnesota, Chicago y Carolina.

Avanzando a la lista de finalistas por primera vez estuvieron Ronde Barber (back defensivo) de Tampa Bay de 1997-2012, y Clay Matthews (apoyador) con Cleveland y Atlanta de 1978-1996.

Otros finalistas ofensivos fueron el tackle de Jacksonville Tony Boselli, el escolta de Pittsburgh Alan Faneca, el ex receptor de los St. Louis Rams y Jacksonville Torry Holt y uno de los objetivos favoritos de los Colts de Manning, el receptor Reggie Wayne.

Otros finalistas defensivos fueron los profundos LeRoy Butler de Green Bay y John Lynch de Tampa Bay y Denver, el apoyador Sam Mills de New Orleans y Carolina y el apoyador de Miami y Dallas Zach Thomas más el liniero defensivo Richard Seymour de los Raiders y New England Patriots.

