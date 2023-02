En el Súper Tazón, las apuestas también juegan

Las apuestas han tomado una fortaleza nunca antes vista en el último tiempo. Desde la clásica de qué equipo va a ganar, los hándicaps, los puntos y más cosas que se pueden jugar, con el fin de lograr ganancias.

En este Súper Tazón, Águilas y Jefes tienen mucho qué decir en la quiniela. Qué si Patick Mahomes va a ser interceptado, o cuántas yardas correrá Jalen Hurts, entre otras más, que incluyen, generalmente a las ofensivas.

Claro que se puede apostar por las defensivas, desde capturas hasta balones robados, pero ¿cuáles son las apuestas más raras en un juego como el que se vivirá en el State Farm de Arizona?

Las sensaciones son tan marcadas en un Super Bowl que suelen ser los jugadores los protagonistas de todas las apuestas, pero en el apartado de las más raras, la bebida energética, el artista en el descanso y hasta las menciones del jugador más valioso del partido son de aquellas jugadas que podrían dejar un buen dinero a quien tenga la suerte de adivinarla.

La más común es la del rehidratante. Gatorate, patrocinador oficial de la NFL, es el encargado de otorgar litros de sus bebidas con el afán de que los jugadores puedan recuperar un poco de todo lo que dejan en el terreno de juego. Los sabores suelen ser los mismos, desde el clásico de naranja, así como el de lima-limón son los más comunes a lo largo de la temporada, aunque en el último tiempo el de color rojo, azul y hasta morado se han popularizado por su sabor.

Son muchos los jugadores que piden uno en específico y la forma de ganar esta apuesta llega en el momento en el que se consagra a un equipo ganador. Andy Reid o Nick Sirianni serán bañados con la popular bebida y el color de ésta será la que hará ganador o perdedor a algún aficionado.

Si bien la bebida energizante es extraña, una de las que más nacionalismo genera es la duración del himno de los Estados Unidos. Alguna cantante será la elegida para interpretar las coplas al lábaro patrio norteamericano, pero la última estrofa, incluye un solo con la voz que se puede lograr la victoria. Más de 97 segundos o menos de esto es lo que se puede apostar.

Las palabras del MVP son otras que lograrán darle dinero al apostador. Las menciones pueden ir desde la familia, el coach, los jugadores y hasta el dueño del equipo, es justo en las palabras de jugador más valioso que la primera mención será la ganadora. Incluso, si no dedica el triunfo y la insignia, puede dar dinero.

El halftime show (medio tiempo) se ha convertido en uno de los eventos más vistos en el mundo. Los Rolling Stones, The Who, The Weekend, Snoop Dog y demás artistas han pasado por los míticos estadios para otorgar su show. Este año, Rhianna será la encargada de levantar al público. ¿Cuántas canciones interpretará? Esa es la jugada, más de 10.5 o menos de esa cantidad, la solista es la única que puede saberlo.

Pero no sólo es el número de canciones a las que se pueden apostar, también con cuál de sus interpretaciones comenzará y cerrará. Al momento, Rhianna no ha dado ni siquiera una pista de lo que ha preparado y es difícil que horas previas lo diga, por eso será una de las curiosidades en las que se puede ganar dinero.

La aparición de jugadores durante el himno, si habrá un aficionado que entre al emparrillado, el color de la ropa de Rhianna o cuántos perritos saldrán en los comerciales son otras cosas que pueden dar una buena cantidad a quien se sienta con suerte.

Duración del Himno

Más de 97 segundos, -200

Menos de 97 segundos, +140

Invasión del emparrillado por un aficionado

No, -400

Sí, +1200

Canciones en el halftime

Más de 10.5, -100

Menos de 10.5, +250

Canción que Rihanna cantará al último

Umbrella, +100

Love on the Brain, +200

This is what you came for, +450

Lift me up, +500

We Found Love, +550

Only Girl, +700

S&M, +800

Diamonds, +800

Shut up and Drive, +1100

Color del Gatorate

Naranja, +130

Amarillo, +200

Azul, +350

Morado, +500

Rojo, +800

Propuesta de matrimonio en los festejos

No, -100

Sí, +800

Menciones del MVP

Compañeros de equipo, -180

Familia +100

Dios u otro santo, +400

Sin mención, +400

Coach, +800

Propietario del equipo, +3400

