Super Bowl LVII: ¿a qué hora es la presentación de Rihanna?

Desde que se confirmó la presentación de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl LVII ha generado gran expectativa, por lo que muchos seguidores de la cantante se preguntan a qué hora deben sintonizar la transmisión del partido para no perderse ni un segundo.

El encuentro comenzó alrededor de las 17:30 horas, pero aunque los primeros dos cuartos en teoría duran 30 minutos en conjunto, suelen extenderse debido a las interrupciones en el partido.

El primer cuarto se extendió hasta las 18:20 horas, por lo que se puede esperar que la presentación de Rihanna en el State Farm Stadium alrededor de las 19:30 horas.



¿Dónde ver el show de Rihanna en el Super Bowl?

En México tanto Televisa como TV Azteca están transmitiendo el Super Bowl, por lo que podrás ver la presentación de Rihanna en el medio tiempo desde los canales 5 y 7 de televisión abierta.

En los servicios de paga se está transmitiendo por Fox Sports, así como en el servicio de straming de Amazon, Prime Video.

¿Quiénes acompañarán a Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl?

A diferencia del año pasado, cuando desde el anuncio del espectáculo se confirmó la participación de Dr. Dre y otros exponentes del hip-hop, los acompañantes de Rihanna durante el medio tiempo se han mantenido en el anonimato.

Sin embargo, desde redes sociales se ha especulado sobre la posible participación de Eminem, debido a las colaboraciones que tiene junto a la cantante originaria de Barbados, así como de la colombiana Shakira.

Aunque también existe la posibilidad de que Rihanna decida ir en solitario durante el show de medio tiempo, como ocurrió con The Weeknd.

El desaire de Rihanna al Super Bowl

El anuncio de la artista para el medio tiempo del Sper Bowl LVII causó gran sorpresa, puesto que en 2019 Rihanna rechazó la invitación de la NFL debido a la polémica suscitada con el jugador Colin Kaepernick, quien fue expulsado del equipo 49ers de San Francisco después de protestar contra el racismo y la brutalidad policiaca contra la comunidad afroamericana.

Ante ello, la artista señaló en una entrevista para un medio estadounidense que “no podía arriesgarme a participar en algo así. ¿Para que gane quién? Desde luego no. Simplemente no podía venderme de esa manera. Hay cosas en esa organización con las que no estoy de acuerdo, y no iba a ir a servirlos”.