Titans ganan en tiempo extra y Steelers mantienen su invicto

La carrera de touchdown de 5 yardas en tiempo extra de Derrick Henry mantuvo a los Titanes de Tennessee invictos este domingo en la NFL, mientras que los Steelers de Pittsburgh derrotaron a Cleveland Browns para unirse a ellos con balance de 5-0.

El mariscal de campo Ryan Tannehill lanzó para 364 yardas y cuatro touchdowns, mientras que Henry corrió 22 veces para 212 yardas y dos touchdowns en una victoria de Tennessee sobre Houston 42-36, mientras que los Pittsburgh Steelers derrotaron a Cleveland Browns 38-7.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Los Titans mejoraron a 5-0, igualando su inicio de campaña del 2008 como el mejor en la historia del club, mientras que los Texans se hundieron con balance de 1-5.

Deshaun Watson, de Houston, completó 28 de 37 pases para 335 yardas y cuatro touchdowns, incluido uno de una yarda para Brandin Cooks que le dio a los Texans una ventaja de 36-29 con 1:50 por jugar.

"Fue salvaje", dijo Tannehill. "Empezamos fuerte, tuvimos una pausa en el tercer y el último cuarto, pero seguimos creyendo, seguimos luchando y tuvimos la confianza para hacerlo".

Derrick Henry's best plays from his 212-yard game 👑



📺: Watch more @KingHenry_2 highlights on @nflnetwork pic.twitter.com/6m4LXjzBzG — Tennessee Titans (@Titans) October 18, 2020

Tannehill impulsó a los Titans 82 yardas en seis jugadas en tiempo extra para preparar la carrera ganadora de Henry.

"Es increíble", señaló Tannehill de Henry. "Todas las semanas hace lo mismo. Está aquí trabajando para nosotros. Estuvo genial".

Por su parte, el quarterback Ben Roethlisberger completó 14 de 22 pases para 162 yardas y un touchdown y James Conner corrió 20 veces para 101 yardas y un touchdown para liderar a los Steelers.

Americano ¡De Brady, sólo el recuerdo! Newton debuta con touchdowns en triunfo de los Patriotas

Pittsburgh se adelantó 24-0 gracias a un touchdown en una intercepción de 33 yardas de Minkah Fitzpatrick, un pase de touchdown de 28 yardas de Roethlisberger a James Washington, una carrera de touchdown de 3 yardas de Conner y un gol de campo del pateador Chris Boswell de 35 yardas.

El QB Baker Mayfield, de Cleveland, lanzó un pase de touchdown de 13 yardas a Rashard Higgins en el segundo cuarto, pero Chase Claypool anotó en una carrera de 3 yardas en el tercero y Benny Snell agregó una carrera de touchdown de una yarda en el cuarto para que los Steelers sellaran la victoria.

Por otro lado Seattle (5-0) tiene una semana de descanso mientras que Green Bay (4-0) juega más tarde en Tampa Bay.

No se informaron nuevas pruebas positivas de Covid-19 el domingo, lo que permitió que todos los juegos se llevaran a cabo según lo programado después de una semana que vio prácticas interrumpidas para varios equipos con al menos una prueba positiva.

El anfitrión New York Giants ganó su primer juego del año 20-19 sobre Washington después de que los visitantes buscaran una conversión de 2 puntos en lugar de una patada de empate y fallaran en un tiro.

El receptor abierto de los Giants, C.J. Board, fue inmovilizado y sacado del campo con una lesión en el cuello luego de ser golpeado por Dshazor Everett de Washington en el tercer cuarto.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast