¿Tom Brady ya planea su despedida de la NFL? Lo que se sabe hasta el momento

A pesar de que Tom Brady expresó tras la eliminación de los Buccaneers que se iba a tomar un tiempo para decidir sobre futuro, algunos reportes indican que ni el paso de los días le ha quitado la idea al mariscal de campo de que su carrera en la NFL ha llegado a su fin después de 22 temporadas.

Según información publicada por la cadena CBS, el legendario quarterback ya habría tomado la decisión de retirarse, misma que haría pública después de la semana del Super Bowl. El entorno de Brady es consciente de que el jugador priorizará la opinión de su familia para determinar si volverá o no a los emparrillados, y a sus 44 años, Brady ha sido muy enfático en su intención de pasar más tiempo con su esposa y sus hijos.

Ante lo inminente del anuncio, en los Tampa Bay Buccaneers han comenzado a hacerse a la idea de que su mariscal de campo ya no regresará para la campaña 2022. “»No he hablado con él. Que tome todo el tiempo que necesita y veremos», dijo el coach Bruce Arians ante la posibilidad del retiro, lo cierto es que la decisión de Brady tiene mucho más que ver con la cuestión personal que con el propio juego.

Aunque los rumores son demasiados, el propio mariscal de campo trató de ganar tiempo para tomar su decisión, aunque nunca ocultó el hecho de que su familia es la prioridad en este momento. Así lo confesó el lunes pasado en el podcast “Let`s go”, el cual produce con Jim Gray.

“Mi futuro no es una decisión individual, es una decisión que tomaré en equipo con mi familia. A mi esposa le duele ver cómo me golpean, tengo que ver por ella a futuro, por mis hijos. Pasaré un tiempo con ellos y les daré lo que necesitan, porque realmente me han estado dando lo que necesito en los últimos seis meses”, dijo.

Brady insistió en que no había prisa por decidir sobre de su futuro, la temporada recién terminó para los Buccaneers y ya habrá tiempo de planear lo que viene.

“Creo que estoy en el punto de que no tengo prisa por averiguar qué sigue. Lo sabré cuando lo sepa. Han sido seis meses seguidos de futbol americano, y creo que podemos desconectar un poco. Ahora es el momento de pasar un tiempo con mi familia y mis hijos», confesó Brady.

El mariscal de campo, quien reconoció sentirse satisfecho y orgulloso con su legado, viene de dar dos temporadas históricas con los Buccaneers. Pese a su veteranía, el quarterback consiguió su séptimo anillo de Super Bowl y lanzó 83 pases de touchdown y 9,949 yardas.

