Tras dejar de ser jugador de los Patriots, Brown anuncia su retiro de la NFL

Antonio Brown anunció de manera oficial su retiro de la NFL, luego de que los Patriots lo dieran de baja apenas dos semanas después de haberse producido el fichaje.

El receptor informó su decisión a través de su cuenta de Twitter, donde expresó su enojo asegurando que "los propietarios de los equipos pueden cancelar las ofertas y hacer lo que quieran en cualquier momento".

Will not be playing in the @NFL anymore these owners can cancel deals do whatever they want at anytime we will see if the @NFLPA hold them accountable sad they can just void guarantees anytime going on 40m 2 months will see if they pay up ! — AB (@AB84) September 22, 2019

Cabe recordar, que el equipo de Nueva Inglaterra anunció este viernes en un comunicado que Brown dejaba de ser su jugador.

"Apreciamos el arduo trabajo de muchas personas en los últimos 11 días, pero creemos que en este momento es mejor moverse en una dirección diferente".

Statement from a #Patriots spokesperson: https://t.co/c98rNDX9QG pic.twitter.com/DAohupBLHo — New England Patriots (@Patriots) September 20, 2019



Brown, quien había entrenado con el equipo el viernes temprano, expresó su gratitud con la organización poco antes de que se anunciara la decisión del equipo de darle de baja.



"Gracias por la oportunidad, agradezco a Patriots".

Thanks for the opportunity appreciate @Patriots pic.twitter.com/envfHEd6N8 — AB (@AB84) September 20, 2019

Acusado de agresión sexual

Brown ha sido acusado de agredir sexualmente a su exentrenadora, Britney Taylor, de acuerdo con una demanda civil que ella misma presentó el 10 de septiembre, un día después de que los Patriots lo ficharon tras ser dado de baja por los Raiders de Oakland.



Según varias fuentes periodísticas, Brown se negó a firmar un acuerdo de más de dos millones de dólares con Taylor fuera de la demanda legal.



El 16 de septiembre, Taylor se reunió con la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), mientras se ha sabido que la liga también realiza entrevistas en la búsqueda de recopilación de información con más personas que pudiesen estar relacionadas con el caso.



No está claro cuándo o si Brown se entrevistará con la liga.



Además de la demanda, Brown enfrenta otra acusación de conducta sexual inapropiada por parte de una artista que trabajaba en su hogar en el oeste de Pensilvania en 2017.



Esa acusación era parte de un informe de "Sports Illustrated" que detallaba incidentes domésticos relacionados con Brown, un robo de una subasta de caridad y múltiples deudas que tenía sin pagar.



El jueves, el abogado de la artista contactó a la NFL después de que Brown aparentemente envió lo que se describió como mensajes de texto amenazantes a su cliente.



Según una declaración de los abogados de la mujer, los Patriots le ordenaron a Brown que no tuviera más contacto con la mujer.

Le duró poco el gusto

Brown hizo su debut con los Patriots el domingo pasado contra los Dolphins de Miami, totalizando cuatro atrapadas para 56 yardas y un touchdown.



El jueves, Brown respondió cuatro preguntas de los periodistas, primera vez que habló con ellos desde que se unió a los Patriots.



No se le preguntó directamente sobre la demanda civil o la denuncia de conducta sexual inapropiada.



"Solo estoy aquí para concentrarme en el fútbol", declaró Brown en una entrevista que duró solo un minuto, cuando se le preguntó si había tenido noticias de la NFL sobre su disponibilidad.



Sin Brown, los Patriots (2-0) tienen en la lista de los receptores abiertos a Julian Edelman, Josh Gordon y Phillip Dorsett.



Además de Jakobi Meyers y Gunner Olszewski no seleccionados en el sorteo universitario y al capitán de equipos especiales Matthew Slater como una opción de llegar al primer equipo como emergencia.

Americano Bears, Browns y Patriots, favoritos para el Super Bowl



El entrenador en jefe de los Patriots, Bill Belichich, acortó la conferencia de prensa molesto por el aluvión de preguntas relacionadas con la situación de Brown.

"Si me preguntan de asuntos de fútbol contesto con mucho gusto, como siempre lo he hecho, pero no tengo nada que decir sobre aspectos relacionados fuera del campo de juego de Antonio Brown", puntualizó Belichich.