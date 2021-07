AMLO abandera a Delegación Mexicana para Tokio 2020 y promete apoyos económicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a los atletas mexicanos que participen en los Juegos Olímpicos de Tokio una recompensa económica y un recurso adicional a quienes ganen medallas en la justa deportiva.

Al encabeza el Abanderamiento de la Delegación Mexicana, XXXII Juegos Olímpicos Tokio 2020, el mandatario mexicano indicó que la recompensa también será otorgada a los todo el personal quie participe, incluidos médicos y entrenadores.

Foto: Ramón Romero | ESTO

"Todos van a recibir una recompensa del gobierno que represento. No es un asunto personal, porque el funcionario no es más que un sencillo administrador de los dineros del pueblo, pero va haber una recompensa para todos los integrantes de la delegación", expresó el mandatario.

Durante la ceremonia en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Conade, el mandatario destacó que lo importante es que los deportistas representan a México es deseable en la justa poder escuchar el himno nacional en la justa y poder gritar "¡viva México!".

López Obrador destacó que los atletas han sabido salir adelante de situaciones difíciles como la pandemia, que dejó un año sin actividades deportivas al país; por eso, dijo, los atletas van a crecerse ante la adversidad pues van en representación de un pueblo cona mucha historia y mucha cultura.

Foto: Ramón Romero | ESTO

"No se puede vencer a quien no sabe rendirse y así somos los mexicanos, perseverantes y sabemos enfrentar todos los desafíos; por eso estoy seguro de que van a seguir triunfando. No somos más que nadie, pero tampoco menos, cuando estén en la pista, en el campo, en el terreno, piensen que representan a un gran pueblo y a un país excepcional. Piensen en la grandeza de nuestro querido México".

Durante el acto, la titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, aseguró que sin temor puede asegurar que le va ir muy bien a la delegación mexicana en la justa deportiva.

Foto: Ramón Romero | ESTO

“Los Juegos de Tokio no serán iguales que los anteriores, serán un recuerdo de hacia dónde puede llegar la humanidad, que el ser humano es capaz de sobreponerse sobre cualquier adversidad”, dijo.

Informó que será la tercera delegación más numerosa en los Juegos Olímpicos con la participación de 162 deportistas, en 81 pruebas, quienes han logrados calificar en el último trimestre.

En 2020, a 935 atletas y entrenadores que acudieron a los juegos Panamericanos y Parapanamericanos, se les entregarán 240 mil pesos, a cada uno, a cuenta del gobierno federal.