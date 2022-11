AMLO entrega Premio Nacional del Deporte a Checo Pérez y a JC Chávez

“Es un premio sobre todo a la perseverancia, esa palabra lo resume todo”, dijo el presidente al entregarle a los deportistas más destacados de México el Premio Nacional del Deporte, entre quienes estaban el histórico boxeador sinaloense, Julio César Chávez, quien obtuvo 3 títulos mundiales como pugilista en tres diferentes divisiones de peso y, también al popular corredor de autos jalisciense Sergio ”Checo” Pérez, que ha subido al podio de la victoria en la máxima categoría del automovilismo profesional en 24 ocasiones.

A los dos deportistas se les entregó el reconocimiento en la categoría de Trayectoria Destacada en Deporte Profesional y Deporte Profesional, respectivamente. A nombre de “Checo” Pérez, recibió el reconocimiento su hermano, Antonio Pérez Mendoza.

Te puede interesar: Tengo 13 años sin drogas, el mejor legado que quiero dejar: JC Chávez

El Premio Nacional de Deportes 2022 en l categoría de Deporte no profesional fue para el Equipo femenil de canotaje Kayak k4, integrado por: Karina Guadalupe Alanís Morales, Isabel Aburto Romero, Beatriz de Lourdes Briones Fragoza y Maricela Montemayor Rodríguez.

En la categoría de Deporte paralímpico se le entregó el reconocimiento a Jesús Hernández Hernández, quien compite por nuestro país en la disciplina de natación.

También en la categoría de Juez-árbitro, se entregó el premio a Karen Janet Díaz Medina, árbitra de futbol, quien actualmente está silvano e el Mundial de Qatar 2022, en representación su hermana, recibió el premio Lorena Díaz Medina.

En la categoría de Entrenador, recibió el premio Elizabeth Orta Espinosa, entrenadora de canotaje y, el de Fomento, protección, impulso y práctica de deportes se reconoció al Instituto del Deporte de los Trabajadores (Indet) y quien recibió el premio a nombre del Instuto fue su presidente, Reyes Soberanis Moreno.

En la entrega de premios, realizada la tarde de este lunes en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que para los próximos Juegos Panamericanos a realizarse en Santiago de Chile y, los Centroamericanos de San Salvador, El Salvador, se van a volver a entregar los apoyos directos a todos los atletas.

“Quiero anunciar que para los juegos panamericanos y Centroamericanos, vamos a entregar apoyos directos a todos los participantes, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para que todas tengan sus becas. Y aquí abro un paréntesis para agradecer a todos los patrocinadores, empresas, que ayudan. Además que el Gobierno también dedica una parte del presupuesto a ayudar a los deportistas”, dijo el mandatario.

“Hemos decidido que parte del fondo que se obtiene de la confiscación de bienes (…), se lleva ese apoyo y también con esos recursos se hacen obras de beneficio social y con esos fondos se apoyan de manera directa a los deportistas. El año próximo se van a entregar fondos a cada uno de los que van a participar en estas competencias y van a representar a nuestro país”, puntualizó el mandatario.

El presidente aprovechó para recordar que este domingo realizó una marcha con motivo de su 4º Año de Gobierno y expresó al respecto: “Ayer hicimos una marcha y me dio muchísimo gusto porque había muchos jóvenes, muchos, muchos, no sólo porque teníamos que caminar y se necesitaba resistencia, (había) jóvenes con resistencia, sino, porque me dio mucho gusto el que haya participación de los jóvenes porque estábamos asegurando el relevo generacional y eso es un aporte de ustedes”.

López Obrador también felicitó en particular al boxeador Julio César Chávez y le dedicó unas palabras: “Muchas felicidades. Le decía a Julio Cesar ahora: ‘qué bueno que no le habían dado el premio’, porque se tardaron en darle el reconocimiento, me tocó a mí entregarle”.

Automotriz México renueva contrato con la Fórmula 1: todo lo que sabemos

Recordó además que los grandes deportistas inspiran a los jóvenes a emular sus hazañas y dijo que así lo hizo Julio César Chávez quien inspiró a la ex velocista y hoy presidenta de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara a seguir sus pasos como deportista.

Subrayó que los deportistas son un ejemplo a seguir y, bromeó al comentar que, “sin herir susceptibilidades ni provocar celos y sentimientos”, él admiraba a “otro paisano de Anita (Guevara): Fernando, Fernando Valenzuela, tremendo pitcher”.

Finalmente el presidente agradeció a todas los atletas por su esfuerzo y, concluyó al decir que este premio muy merecido para todos ellos, “lleva el nombre del pueblo de México, de nuestro querido México, ¡que viva México!”, concluyó.