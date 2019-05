AMLO recibe en Palacio Nacional a comisionado de las Grandes Ligas de Beisbol

El Comisionado de las Grandes Ligas de Beisbol, Rob Manfred, respaldó el proyecto de impulso a este deporte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una reunión con el primer mandatario en las oficinas de Palacio Nacional, comentó que están “ansiosos” de trabajar de inmediato con Edgar González, hermano del beisbolista Adrián González y encargado de la Promoción del Beisbol en México.

“Es un honor que me haya invitado a estar aquí con usted, es inspirador que usted comparta la pasión de este tu consideramos el deporte más grande del mundo. Estamos ansiosos de trabajar con Edgar y con el gobierno de México en este proyecto”, celebró Manfred.

López Obrador le explicó al comisionado que, la idea es crear escuelas de beisbol en todo el país, en las que además del deporte, se les imparta una carrera y al final, quienes demuestren tener aptitudes para el rey de los deportes, serán enviados a las Grandes Ligas de Beisbol.

“Es un gran honor recibirle, por lo que hace para impulsar el beisbol. Nosotros estamos impulsando los deportes y también el beisbol”, manifestó.

El primer mandatario aprovechó para enseñarle su colección beisbolera, entra las que destacan la leyenda de Mickey Mantle, Adrián González y el bat del capitán de Los Diablos Rojos, Iván Terrazas.

Recibí al comisionado de béisbol de las Grandes Ligas, Rob Manfred; hablamos de pelota durante más de una hora. pic.twitter.com/BOGd4NdhoW — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 6 de mayo de 2019

“Este bat es del capitán de los Diablos Rojos, Iván Terrazas, su padre es beisbolista, él es beisbolista, me mandó ese bar. Y así como me ven, todavía macaneo arriba de 300, porque juego en una liga de veteranos, porque me apasiona. Me apasiona mi pueblo, me apasiona la política, me apasiona mi familia”, expresó el tabasqueño.

El pasado 28 de enero, Obrador aseguró que para final del sexenio, entre 60 y 80 jugadores mexicanos ingresarán a la MLB de Estados Unidos.