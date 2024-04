Ana Guevara, “protegida” de AMLO: Xóchitl Gálvez

La gestión de Ana Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha estado plagada de irregularidades, al grado de que algunos de sus colaboradores han sido detenidos, lo que no sucede con la medallista olímpica porque cuenta con la protección del gobierno Federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

En una charla con directores de los diarios que integran la Organización Editorial Mexicana (OEM), la aspirante de la coalición integrada por PRI, PAN y PRD afirmó que hay elementos para investigar a la encargada de la política deportiva del gobierno federal.

“Yo como senadora denuncié penalmente a Ana Guevara, yo era integrante de la Comisión Anticorrupción en el Senado. Recibí una serie de documentos que mostraban que durante la gestión de Ana Guevara se les pagó a entrenadores que no eran entrenadores, se compró a muchísimas empresas y se comprobó que eran factureras, y se les dio viáticos a personas que no tenían ningún trabajo en el deporte”, señaló.

“Sé que hay en la cárcel algunas personas cercanas a Ana Gabriela, que sí se pudo demostrar estos desvíos, pero a ella el presidente no la tocó, fue como en Segalmex, se metieron a la cárcel varios personajes, pero no al titular que sigue protegido por este gobierno”, añadió.

Aunque ex atletas como los medallistas olímpicos Paola Espinosa y Fernando Platas han levantado la mano para algún día encabezar la Conade, Gálvez consideró que, de ganar la elección, la mejor opción para el puesto no necesariamente será un ex deportista, sino quien pueda potenciar el sector desde la administración pública.

“No tengo nada contra los deportistas, pero más que un tema de deporte tiene que ser un tema de gestión de deporte, gente que sepa administrar. Si hay algún deportista que cumpla con ese perfil y tenga los conocimientos requeridos, bienvenido. De lo contrario, tiene que ser un especialista en la gestión deportiva”, consideró.

Para la también ex senadora, la política federal sobre el deporte debe estar enfocada en su papel para mejorar el tejido social, lo que finalmente permitirá también tener deportistas de alto rendimiento, pero sin que esto sea la prioridad.

Para la candidata presidencial, los casos de éxito en el deporte mexicano son principalmente el resultado del esfuerzo personal y de la familia de los atletas, que impulsan a sus hijos y los financian hasta que ocasionalmente triunfan. Lamentó que estos éxitos no se deban a una política pública o a los apoyos del gobierno, sino que “sigue siendo muy privilegiado quien puede ser deportista de alto rendimiento”, por lo que propone apostar al fomento deportivo a nivel municipal, desde los entrenadores y la administración para que los apoyos fluyan adecuadamente hacia los deportistas.

“A partir de los estados detectar los talentos y tener recursos, que haya un fondo y ese fondo lo pondría en manos de la sociedad civil, para que no haya tentación de que el alcalde o el del Instituto del Deporte quiera beneficiar a sus amigos. Que haya un comité que lo administre… y luego entra la Conade”, señaló.

“Tengo una tendencia de ser municipalista. Tenemos la idea de resolver los problemas desde el Gobierno federal y ése es el gran error. Tenemos que volver a equipar al municipio, es el más cercano a los deportistas, a los posibles semilleros, porque si no tienes semilleros no vas a tener deportistas de alto rendimiento”, añadió.





