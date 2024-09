Piden donadores de sangre para André Marín que se encuentra hospitalizado

El exfutbolista y comentarista deportivo André Marín, se encuentra delicado de salud. En redes sociales han solicitado donadores de sangre y plaquetas, pues se encuentra hospitalizado en el Hospital Muguerza de Alta Especialidad, ubicado en Monterrey, Nuevo León.

“El Hospital Muguerza de Alta Especialidad solicita donadores de sangre y plaquetas para nuestro compañero y amigo André Marín Puig”, se lee en una publicación de X realizada por TUDN.

Deportes ¿Quién era Rebecca Cheptegei, la atleta olímpica que fue quemada por su pareja?

David Faitelson también hizo un llamado para que las personas acudan a brindar su apoyo y así ayudar con la situación médica por la que el conductor de televisión atraviesa.

Luis Miguel Salvador, otro exfutbolista mexicano, compartió también en su red social la lista de requisitos que pide el hospital para las personas interesadas en hacer la donación, entre ellos:

No se requiere ayuno. En caso de ingerir alimentos pueden ser algo ligeros sin grasa; en el caso de ingerir comida con grasa, es necesario esperar cuatro horas antes de donar

Llevar una identificación oficial

Tener más de 18 años y menos de 65

Personas con peso mayor a 50 kg

Mujeres que no estén embarazadas o en período de lactancia

No ingerir bebidas alcohólicas 24 hrs antes

No haber padecido hepatitis después de los 10 años

No haber padecido gripe, diarrea o fiebre dos semanas atrás

No tener tatuajes, piercings o acupuntura en los último cuatro meses

No estar en tratamiento médico

No padecer alguna enfermedad sanguínea como VIH, Hepatitis, Sífilis, Chagas o Brucella

No haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos seis meses

No haber aplicado ninguna vacuna en los últimos 28 días

Aquí les paso los requisitos para los que puedan ir a donar sangre y plaquetas para Andre Marin, al Hospital Muguerza de Alta Especialidad: pic.twitter.com/Ggfj9RxKK8 — LUIS MIGUEL SALVADOR (@LMiguelSalvador) September 5, 2024

¿De qué está enfermo André Marín?

Aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre el motivo por el cuál André Marín esta hospitalizado, su estado de salud se vino abajo poco antes de la pandemia del Covid 19, cuando en 2020 contrajo la bacteria Clostridium Difficile.

En una entrevista para el canal de Youtube del periodista deportivo Javier Alarcón, Marín relató que la gravedad de la enfermedad lo llevó al borde de la muerte.

André Marín Puig

Atención en Monterrey:

Urgen donadores de sangre y plaquetas…

Hospital Muguerza de alta especialidad Obispado CP 64060

Miguel Hidalgo y Costilla # 2525 — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 5, 2024

“Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama Clostridium. Es una infección en el estómago que, si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos, te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”, expresó André en ese entonces.

El tratamiento que el comentarista deportivo llevó durante su enfermedad provocó que estuviera internado durante seis meses por los efectos secundario de los medicamentos, lo que afecto gravemente su condición física y provocó una pausa en su participación en la barra de Fox Sports.