Andy Ruiz presumió en redes que consume droga y cómo engaña a la WADA

El excampeón de los pesos pesados, Andy Ruiz, nuevamente está metido en el ojo de la polémica tras publicar en sus redes sociales unos videos donde se le ve presumiendo unas bolsas con lo que sería marihuana.

Mientras baila, el boxeador muestra las dos bolsas y otro más donde se ve que le están poniendo suero para limpiarlo.

“¡Quería compartir con ustedes cómo es realmente mi vida detrás del campamento! Me encanta beber codeína y fumar marihuana todo el día. También me encanta comprar prostitutas. Después de esto tengo reuniones para limpiar mi sangre y asegurarme de salir limpio cuando WADA venga a mis campos de entrenamiento”, escribió.

😳😳😳😳😳



Andy Ruiz publicó un video en Twitter donde se le ve bailando con dos bolsas que posiblemente sean marihuana 😯



Tiempo después, el boxeador borró su publicación 🤨



👉🏻 https://t.co/mewhjKd71Y pic.twitter.com/PBSJ4k5RoT — Esto en Línea (@estoenlinea) May 19, 2023

Sin embargo, eliminó su post y luego afirmó que había sido hackeado.

‼️ Andy Ruiz confirms he was hacked by his ex as he denies the allegations posted on his Twitter account today…



[🎥 @Andy_destroyer1] pic.twitter.com/oMIwlK3GB1 — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 19, 2023

Polémicas

No es la primera vez que el nacido en Mexicali está metido en polémicas.

Cuando logró conquistar el cetro mundial de los pesos pesados, en junio del 2019, Destróyer dio la sorpresa al vencer al británico Anthony Joshua para hacer historia en el mundo del box y proclamarse campeón del mundo.

Sin embargo, en lugar de concentrarse para su primera defensa, se dedicó a la fiesta y reuniones donde en un momento reveló que perdió el piso y descuido su preparación por los excesos que vivió.

Meses más tarde, el pugilista mexicano perdió el título a manos de Anthony Joshua, quien sin problema lo recuperó, dejando en tela de juicio que si su obtención fue por un descuido del boxeador británico.

¿Qué es la codeína?

Pertenece a una clase de medicamentos que se llaman analgésicos, opiáceos (narcóticos) y a una clase de medicamentos que antitusivos.

Cuando es usada para el tratamiento del dolor, la función al cambiar la manera en que el cerebro y el sistema nervioso que responde al dolor. En caso de uso excesivo puede ocasionar la muerte.

