Ante pandemia, los eSports sustituyen al deporte tradicional

Sí, no hay deportes alrededor del mundo, pero hay una actividad que no representa ningún riesgo de contagio, donde los futbolistas pueden cambiar su faceta y mantenerse en la línea de entretener y distraer a las personas que no pueden salir de casa.

Ellos, desde su trinchera, se conectan a internet, transmiten y juegan con músicos, youtubers y compañeros de equipo o profesión para pasar un buen rato y hacer amena la estancia en el hogar.

El ejemplo máximo es Thibaut Courtois, quien pasa del juego de la F1, a Fornite y termina en FIFA.

Gracias al youtuber más grande de FIFA en el mundo, DjMariio, varios personajes famosos se reunieron para disputar un torneo de Clubes Pro, dentro del videojuego FIFA. Ahí logró juntar a Courtois, Reguilon, Borja Iglesias y Sergio Roberto, con Juancho Marqués, músico español, y una diversidad impresionante de youtubers ibéricos.

Después de 24 horas, los personajes lograron más de 700 mil visitas en el directo en el que se pudo apreciar el mini torneo online.

Cada jugador del Real Madrid tiene su carga de trabajo impuesta desde el club por esta situación de cuarentena. Ahora está en la responsabilidad del jugador seguirla a rajatabla. Algunos prefieren aumentar su carga de trabajo y mostrarlo en redes sociales y otros como Courtois lo pueden compaginar con hobbies como los videojuegos. Algo que, como reconocen los psicólogos deportivos, tiene un importante lado positivo.

En otro polo, Ibai Llanos, uno de los narradores más importantes en los eSports, organizó un torneo de FIFA con un representante de los 20 equipos de La Liga, primera división española.

La propuesta del comentarista vasco no tardó en obtener respuesta por parte de los futbolistas de La Liga: Carlos Soler (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Sergi Roberto (Barça), Embarba (Espanyol), Pedro Porro (Valladolid), Borja Iglesias (Betis), Reguilón (Sevilla), Rubén García (Osasuna), Pozo (Mallorca), Roberto Soldado (Granada), entre otros.

En el caso del Real Madrid, Marco Asensio y Courtois se jugaron un boleto, siendo el elemento ofensivo el que dará la cara por el club blanco en el torneo virtual.

Pero el futbol no fue el único deporte que destacó por sus torneos en línea ante la suspensión de las temporadas reales.

La Fórmula 1 también se reproduce en consolas, y de nuevo, aparece Thibaut Curtois entre las estrellas que disputan en este tipo de competencias.

Mundo Estas son las medidas que América Latina lanzó contra el Covid-19

Veloce eSports, el MotoGP, el Súper TC 2000, el VLN 2020, iRacing, una de las plataformas más importantes, y IESA Racing, son las compañías que ya celebran los "No Grandes Premios", en medio del aplazamiento del deporte motor.

En la Fórmula 1 ya se disutó el Not GP de Bahrein con varios pilotos como Lando Norris, Esteban Gutiérrez, Stoffel Vandoorne, Nico Hülkenberg y Nicholas Latifi,Thibaut Curtois, y el golfista Ian Poulter.