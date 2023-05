Como en Shark Tank, Arturo Elías Ayub reveló cómo nadadoras mexicanas lograron el apoyo

El empresario y director de Fundación Telmex, Arturo Elías Ayub, reveló cómo fue que las nadadoras mexicanas se acercaron a él en busca de tener el apoyo para financiar su viaje a la Copa del Mundo de Natación Artística en Egipto, de donde regresaron con la mejor cosecha de medallas en la historia de la disciplina.

“Una de las chicas, Jess (Jessica Sobrino), me mandó un mensaje por Instagram y me puso: ‘Arturo, ¿cómo estás? Oye, fíjate que estamos vendiendo trajes de baño para juntar fondos para poder ir a competir’. Y todavía de broma yo le puse: ‘¿cuál crees que se me vea bien?’. Y me dijo: ‘no, sí también tenemos de hombre’. Le dije: ‘sabes qué, déjate de trajes de baño y vénganse a mi oficina mañana”, comentó en entrevista para W Radio.

Ayub detalló que en su momento admiró la iniciativa del equipo para conseguir sus objetivos al parecerle “romántico”. “Han hecho un esfuerzo increíble, pero que pues no iba a alcanzar para nada. Y ya platicamos en serio del tema”, añadió.

“Dice Nuria (Diosdado) que cuando fueron a mi oficina se sentía como en Shark Tank, porque les empecé a hacer preguntas y preguntas”, dijo entre risas.

Gracias al millón 50 mil pesos que les aportó Fundación Telmex, además de la venta de 900 trajes de baño, el equipo brilló en la Copa del Mundo y consiguió finalizar segundo en el medallero con tres medallas de oro y una de bronce.

Llama a apoyar el talento nacional

Los resultados son históricos y por ello Elías Ayub hizo un llamado a no dejar pasar este tipo de talentos nacionales. “La verdad es que tenemos desafortunadísimamente pocos deportistas con posibilidades de ser los mejores del mundo.

“Los podemos contar apenas con las dos manos. Cuando hay potencial y hay gana y hay disciplina y hay coraje y hay garra como el que tienen estas chavas, pues no hay que dejarlo pasar. Hay que apoyar y sí caray, el gusto que nos da oír buenas noticias. Oír de repente medalla de oro de equipo y medalla de oro de dueto y medalla de oro de nosotros, nos hace el día a los mexicanos”, expresó.

Además, el empresario hizo hincapié en que no se trata solamente de apoyar para tener buenos resultados deportivos, sino que forma parte de un ecosistema en donde se ven beneficiadas comunidades con educación, disciplina y salud.

“Darle mucha más importancia al deporte en cualquier país vale la pena muy cañón. El deporte, yo creo que muchos no le han dado el golpe, pero hace maravillas en la comunidad, hace maravillas en la sociedad, tienes jóvenes más sanos, tienes jóvenes con metas, con valores. Será que soy un loco enamorado del deporte, pero lo he comprobado con números fríos y calculadores. Las autoridades de cualquier país del mundo deberían de voltear a ver al deporte y apoyarlo de verdad”, subrayó.

Los niños necesitan ídolos

En esta misma idea, Arturo Elías Ayub explicó que si se apoya a este tipo de figuras en el alto rendimiento entonces “generas ídolos”, y en su consideración eso es lo que necesitan los jóvenes para motivarse.

“Necesitan ver a Checo Pérez, necesitan ver al Canelo y necesitan ver a estas chavas. Eso es lo que los engancha, tener ídolos. Tener referentes que sean los que te motiven a los chavitos sobre todo. ¿Cuántos no quisieron ser Jorge Campos, Hugo Sánchez o El Chicharito? O como la selección de beisbol o Lorena (Ochoa), o con la misma Ana (Guevara, o con María Espinosa”, explicó.

