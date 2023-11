Atletismo mexicano se lleva tres medallas en cierre de Juegos Panamericanos 2023

SANTIAGO.- El atletismo mexicano se reservó su noche más espectacular para el final de Santiago 2023. Justo en la última jornada de la disciplina, con un Estadio Nacional repleto, el país firmó una gran actuación, con dos medallas de plata y una de bronce.

Con el aroma de las noches históricas, fue Tonatiu López el primero en poner en el podio la bandera de México. El sonorense salió a darlo todo en los 800 metros. Con su zancada, logró imponer el ritmo de la carrera y en un emocionante recorrido acarició la medalla de oro. En los últimos metros, el mexicano observaba la meta en solitario, sin embargo, de pronto, por su lado derecho, apareció la figura del venezolano José Antonio Maita para arrebatarle la gloria a López, con un cierre inapelable.

López se llevó la medalla de plata con un tiempo de 1:46.04, por los 1:45.69 de Maita, el podio fue completado por el jamaicano Navasky Anderson, con registro de 1:46.40.

A pesar de la gran carrera que dio el mexicano, López no se fue del todo conforme con lo realizado. “Ya me lo estaba saboreando, la verdad. Ya me veía como todos con mi bandera, pero se fue, pasó lo que pasó. Una sensación agridulce porque a final de cuentas, logramos la plata panamericana después de una lesión, con tan poco entrenamiento yo creo que es bueno. Hay que seguir entrenando, me ganaron bien, no tengo ninguna queja. Yo venía con la meta del oro y la plaza olímpica, pero no se dio, por eso salí tan agresivo”, dijo el mexicano.

Mientras las pruebas de pista se llevaba a cabo en el Nacional, la mirada del público que abarrotó el estadio de pronto se desviaba con las prueba de campo. Ahí, Jorge Luna de a poco fue construyendo la medalla de bronce en el salto con garrocha. El mexicano subió al podio con un registro de 5.40. A pesar de que en su último intento buscó llegar al 5.50, en una altura que lo habría acercado a la plata, no lo logró. El oro fue para el estadounidense Matthew Ludwig, con marca de 5.55m, mientras que el segundo lugar fue para Germán Chiaraviglio, con 5.50.

Cuando la noche llegaba a su fin, en la última prueba, cuando el público recuperaba el aliento tras el relevo 4×400 femenil, llegó el turno de los hombres. Guillermo Campos, Luis Avilés, Edgar Ramírez y Valente Mendoza protagonizaron una carrera de alarido donde en todo momento pelearon por los primeros puestos. Los velocistas estuvieron muy cerca de llevarse la medalla de oro, en un cierre impresionante de Mendoza. El esfuerzo, sin embargo, les permitió asegurar una medalla de plata histórica para el país, con un tiempo de 3:04.22. La presea de oro se la llevó el relevo brasileño, con tiempo de 3:03.92, mientras que el bronce fue para República Dominicana, con 3:05.98.

“Estamos contentos, muy felices, creo que logramos uno de los objetivos del relevo. Hace mes y medio estábamos apenas armando el relevo, tuvimos que ir a competir a Cuba, a Bolivia, pero es lo bonito, tener buenos representantes de 400 en México y hoy logramos una plata panamericana más”, dijo el velocista Luis Avilés. “El relevo es muy joven y teníamos confianza en nuestro relevo y se vio reflejado en la pista”, agregó.

México cerró el atletismo con un saldo de una medalla de oro, cinco de plata y dos de bronce, con la presea dorada de Citlali Moscote como el resultado más destacado de Santiago 2023.





