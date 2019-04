Acura MDX 2019 un familiar distinguido

Con 18 años en el mercado global, Acura MDX fue el primer SUV de la filial de lujo de Honda que recibió hace poco un facelift en busca de conquistar a nuevos clientes. En esta ocasión nos tocó manejar la versión deportiva A-Spec, que ya habíamos visto en otros modelos como los sedanes ILX , TLX y el nuevo RDX.

En esta versión la nueva MDX presenta una postura más deportiva la cual queda resaltada con rines de 20 pulgadas, llantas más anchas, faros delanteros de LED Jewel Eye con función de autoencendido y apagado, una fascia frontal nueva y agresiva, estribos más bajos del color de la carrocería, doble escape deportivo, así como detalles y molduras en color negro que acentúan el carácter distintivo.

Limpia parabrisas trasero intermitente con rociador / Tania Licón

Pero no solo el exterior de este SUV de tres filas capturó nuestra atención, dentro de la cabina el lujo, la calidad de los materiales, las luces ambientales propician una atmósfera de sofisticación abordo. Los detalles en negro hacen que no pierda elegancia, mientras que los asientos con piel y Alcántara le dan un toque sport, no podemos dejar de lado los pedales deportivos, la moldura de la consola con aspecto de carbono y un volante más grueso con el emblema A-Spec.

Volante con ajuste de altura y profundidad forrado en piel / Tania Licón

En una época en el que la conectividad es tema de todos los días, este modelo integra en su consola dos pantallas escalonadas de ocho y siete pulgadas; de forma estándar también trae la suite AcuraWatch para la asistencia al conductor, navegación GPS y cámara de reversa, sistema de audio digital Elliot Scheiner ELS Surround con diez bocinas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, así como un sistema de entretenimiento con pantalla plegable de nueve pulgadas.

Pantalla inteligente Multi-información 8” con funciones de sistema de navegación GPS. / Tania Licón

Conducción en grande

Durante varios días, en Autos OEM nos dimos a la tarea de disfrutar el manejo de MDX A-Spec 2019. Un buen punto para comenzar, es resaltar el espacio en el interior, ideal para siete pasajeros muy bien acomodados; el confort sin duda es algo que los ocupantes disfrutan.

Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 12 vías tapizados en piel y Alcantara / Tania Licón

Al salir a carretera nos demostró que su conducción es excelente y potente; debajo del cofre encontramos el motor V6 de 3.5 litros, que otorga 290 caballos de fuerza y 267 libras pie de torque, acoplado a una transmisión automática de nueve velocidades Shift by Touch con cambios secuenciales deportivos. Esto nos ayudó mucho, pues en situaciones de rebases o incorporaciones a vías rápidas donde la demanda de potencia es mayor, se prioriza los primeros cambios para una máxima aceleración respondiendo de inmediato en la medida que hundes el pedal del acelerador.

En el trayecto por la ciudad, la suspensión es suave y eso es bueno, porque absorbe de forma oportuna las irregularidades del camino. Una vez andando a un ritmo constante, ACURA MDX funciona muy bien en carretera; el comportamiento en curvas es bueno y todo el tiempo tuvimos el control del vehículo.

Rines de aluminio con diseño de 10 brazos de 20 pulgadas / Tania Licón

Durante tres generaciones Acura MDX se ha enfocado en entregar lo mejor a sus clientes que buscan una opción de tres filas en un SUV premium.

Ficha técnica

Motor V6 3.5L

Potencia 290 HP @6,200 rpm

Torque 267 Lb-ft @4,700 rpm

Transmisión automática de 9 velocidades

Precios A-Spec $979,900

Faros delanteros de LED Jewel Eye® con función de autoencendido/apagado / Tania Licón

Destacados

3 modos de manejo: Confort, Normal y Sport

5 colores disponibles

Seguridad

AcuraWatch con sistema de mitigación de colisión, alerta de cambio de carril, advertencia de colisión frontal, monitoreo de punto ciego, entre otros, lo que se complementa con siete bolsas de aire, sistema de anclaje para silla de bebé, sensores frontales y traseros, asistente de arranque en pendiente y de estabilidad de remolque.