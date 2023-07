¡Al fin llegó a la Q3! Checo Pérez largará noveno en el GP de Hungría

Con sentimientos encontrados y en una qualy emocionante, Checo Pérez regresó a la disputa de una Q3 en la prueba de clasificación de una competición, sin embargo, en esta parte decisiva no pudo mejorar más y de esta forma se conformó con un noveno sitio, desde el cual largará en esta carrera del domingo en el Gran Premio Hungría, undécima cita en el calendario de la Fórmula 1, donde Lewis Hamilton se apoderó de la “pole position” al superar por tres milésimas a Max Verstappen.

Ante la obligatoriedad para todos los pilotos del uso específico de unos neumáticos para la Q1, Q2, Q3, la prueba de clasificación fue más cerrada, más entretenida, con más sorpresas. Justo lo que busca la FIA y Fórmula 1 con este tipo de reglamentación y experimentos. Cabe agregar, la intención de que en los próximos años sea una costumbre.

Para la Q1 se utilizaron compuestos duros. Aquí Checo Pérez fue de los primeros en rodar y se apoderó del primer sitio aunque de a poco fue bajado en la tabla. A falta de tres minutos para que finalizara la primera volvió a colocarse en lo más alto para superar el recorte sin problema alguno.

La extrañeza fue el primer sitio del chino Guanyu Zhou, del Alfa Romeo. Por su parte, el poleman del año pasado en suelo húngaro, George Russell, de Mercedes, quedó eliminado. El británico se fue junto a Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen y Logan Sargeant.

Ahora con neumáticos medios en los autos para la Q2, Pérez Mendoza decidió ser el primero en salir a pista entre los 15 competidores restantes. Logró un registro que lo colocó en la parte alta. El mexicano aprovechó un trazado libre con la finalidad de evitar alguna sorpresa y con la meta de regresar por fin a la Q3.





El buen giro le permitió a Checo meterse entre los 10 primeros a pesar de que descendió al octavo sitio. Sin presión alguna el tapatío hasta quitó el pie del acelerador en su último intento consciente. Lando Norris, Lewis Hamilton y Max Verstappen fueron los tres primeros.

La sorpresa en los eliminados de esta segunda etapa de la clasificación fue que Charles Leclerc tumbó a su compañero de Ferrari, Carlos Sainz. También quedaron fuera Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Lance Stroll y Pierre Gasly.

Después de cinco tandas de clasificación consecutivas sin llegar a la Q3 (Mónaco, España, Canadá, Austria y Gran Bretaña), Checo recuperó la sonrisa. De nuevo comenzó la vuelta rápida ahora con gomas blandas con la ilusión de alcanzar la “pole position”. Todo era posible en 12 minutos.

Situado en el quinto lugar a falta de la última salida con tres minutos en el reloj, el tapatío no pudo mejorar su registro y cayó hasta el noveno puesto, donde buscará una buena remontada en Hungaroring con la intención de volver al podio en lo que se prevé una carrera bastante apretada, pues apenas estuvo a cuatro décimas de diferencia del “poleman”.





En la parte de arriba la posición de privilegio quedó en manos de Hamilton, quien en su último intento le quitó la “pole” a Max Verstappen con lapso de 1:16.609 minutos, con apenas tres milésimas de diferencia, en lo que fue una buena batalla entre Mercedes y Red Bull. Lewis conquistó la “pole” 104 de su trayectoria. En la segunda fila se colocaron los dos McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri, en tanto que Guanyu Zhou y Charles Leclerc arrancarán en el quinto y sexto puesto, en ese orden.

La cuarta fila la componen Valtteri Bottas y Fernando Alonso, mientras que atrás comenzarán el mexicano “Checo” Pérez con Nico Hulkenberg en lo que fueron los primeros 10 puestos para este GP de Hungría.

