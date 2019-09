Alex Peroni se salva tras sufrir fatal accidente durante carrera de F3

El monoplaza del piloto australiano Alex Peroni se elevó este sábado por los aires en la primera carrera de Fórmula 3, tras una salida de pista en el circuito italiano de Monza, para acabar aterrizando sobre las barreras de seguridad.

El corredor de 19 años pudo salir por su propio pie de su monoplaza para entrar en el coche médico. En seguida fue trasladado al hospital para que le examinaran, siguiendo el protocolo en caso de un impacto de esta violencia, indicó la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

"Como medida de precaución", Peroni no ha sido declarado apto para tomar la salida de la carrera 2 el domingo, hizo saber la Fórmula 3 en un comunicado.

O acidente de Peroni na F3 em Monza foi realmente assustador!#ItalianGP https://t.co/8hSnarCAPh #F1noGP pic.twitter.com/RthrU2cwD4 — Grande Prêmio (@grandepremio) September 7, 2019

Nadie más resultó herido en el accidente.

Peroni se elevó al pasar sobre un reductor que marcaba los límites de la pista en la curva de la Parabólica antes de dar tres vueltas de campana en el aire y aterrizar sobre las barreras.

El reductor en cuestión fue retirado para el resto del fin de semana de carrera y antes de los terceros ensayos libres del Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

Esta salida de pista ha tenido lugar una semana después del fallecimiento del piloto francés de Fórmula 2 Anthoine Hubert en una carrera en el circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica.

El estadounidense-ecuatoriano Juan Manuel Correa, también implicado en el accidente de Spa, sufre una "insuficiencia respiratoria aguda" y está en coma inducido. El piloto está "en un estado crítico pero estable", informó su familia en un comunicado este sábado.