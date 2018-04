Audi S5 un coupé potente y audaz

Un modelo que mantiene el estilo de los autos de dos puertas, sin duda,



Audi S5 Coupé, que luce un amplio cofre y una distancia larga entre ejes, además de su nueva parrilla, luces y rines que le dan una imagen mucho más deportiva.



La segunda generación de este modelo llegó en 2016, en la que sobresale su chasis, un motor potente y el equipamiento en tecnología.

Al interior la elegancia se ha presentado; la calidad de sus materiales y sus asientos en la piel, la altura del trasero, debido a su pequeño espacio, puede ser para niños o personas de la pequeña complejidad.

En tecnología, al centro del tablero, podemos encontrar una pantalla táctil de 8.3 pulgadas que incluye navegador, radio, etc.







EMOCIÓN. EN EL CAMINO

Para poder disfrutar más de este cupé y comprobar que estaba hecho decidimos emprender una pequeña ruta que implicaba viajar a la ciudad y carretera.



Al principio durante el trayecto por la ciudad de México no pudimos hacer la realidad, la gran cosa, porque íbamos a hacer una lenta y lenta por el tránsito, solo hicimos para dejarnos envolver por el confort y la calidad de su habitáculo.



Una vez que entramos a la carretera, su motor seis cilindros turbo de 3.0 litros, que otorga una potencia de 354

caballos de fuerza acoplados a una transmisión tipétrica de ocho velocidades, nos proporcionó un manejo sorprendente y emocionante; además, cuenta con una aceleración de 0 a 100 km en tan solo 4.7 segundos.







Audi S5 es la antesala al modelo RS, pero eso no le quita la pequeña dosis de poder que nos ofrece; a la medida que hundíamos el pie en el acelerador, no entregamos su potencia y podemos decir que está en línea, lo manejamos a más de 200 km por hora, el motor como la transmisión, la dirección y la suspensión, no tenemos que manejar el tiempo muy ágil y seguro.



No hay problema alguno, la sensación de tener todo el control del vehículo, está presente en todo momento, ayudados en buena medida para los controles y su velocidad, además de que puede suponer un equilibrio óptimo de peso y un buen agarre en el asfalto. .



Su sistema de frenos, responde de forma inmediata y de en caso de requirelos, los ABS hacen su buen trabajo; además de que su transmisión automática responde velozmente a la demanda de potencia.







Audi S5 Coupé es una opción excelente para las personas que disfrutan del manejo deportivo, pero que a veces puede anotar el problema de la ciudad, con la comodidad y tecnología de los vehículos de hoy.



Un pequeño gusto para los adultos que quieran regalar a su niño interior un auto de dos puertas y una potencia divertida.