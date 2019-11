BMW Test Fest 2019 con invitados de honor

Mientras me encontraba en un avión con destino a Carolina del Sur vino a mi mente una frase muy peculiar: “yo no soy un aventurero por elección, sino por el destino”, de Vincent Van Gogh; en esta ocasión el destino me trajo de la mano de la firma alemana a Spartanburg, al BMW Perfomance Center, para vivir la experiencia del BMW Test Fest 2019.

Un evento en donde todo aquel amante de la velocidad tiene a su alcance una gran variedad de vehículos para poner a prueba su habilidad al volante, enfrentándose a curvas y rectas, sin el temor de rebasar los límites de velocidad. Claro, siempre bajo la supervisión de los instructores más capacitados.

Para entender un poco la dinámica que vivimos, es importante decir que el BMW Performance Center fue creado por la marca para otorgar a los clientes la oportunidad de aprender a conducir con precisión mientras experimentan el emocionante desempeño de los vehículos que conforman la alineación deportiva de la compañía. Aquí, los instructores brindan servicios a través de programas cuidadosamente diseñados para mejorar notoriamente la capacidad y la confianza de un individuo al volante.

Un cronometro medía el tiempo para saber quien realizaba la vuelta más rápida a bordo del coupé M2 Competititon. / BMW

En esta ocasión fue nuestro turno para dejarnos llevar por los expertos y tener la oportunidad de conocer la capacidad de algunos de sus vehículos más potentes, aquellos que sin duda devoran el asfalto en cuestión de segundos.

Después de unas pláticas de seguridad e instrucciones en el edificio principal iniciamos nuestro recorrido por la enorme área, observando las distintas pruebas para saber con cuál comenzar.

Rodeados de los mejores ejemplares de la familia M del fabricante bávaro, inmediatamente llamó nuestra atención un SUV con una imagen atlética e inconfundible forma coupé, de color entre rojo y naranja que la marca denomina Flamenco metálico, nos referimos al BMW X4. Sin perder más tiempo, nos subimos al auto, eso sí siempre liderados por uno de los expertos pilotos del BMW Performance Center, nos abrochamos el cinturón, encendimos el vehículo y disfrutamos de cuatro vueltas alrededor del circuito, poniendo a prueba el poder del motor TwinPower Turbo 3.0 litros de alto rendimiento que desarrolla 480 hp y 442 lb-pie de torque.

En algunas rectas pudimos comprobar su aceleración de 0 a 100 km/ h en 4.2 segundos, disfrutamos su estabilidad en curvas y la suspensión adaptativa que, conjugada con el diferencial activo M, demostró su poder sobre la pista otorgando un manejo dinámico.

Exhibición de Vehículos clásicos: BMW 503 coupé, BMW 320i, Z3M Roadster, Z4 Alpina Roadster S y Austin Cooper S / BMW

Inmediatamente después nos pusimos al volante del BMW Z4, un roadster convertible que nos dejó sentir todo el poder de su motor V6 que genera 340 caballos de potencia con un torque máximo de 368 lb-pie.

Tras realizar algunos ejercicios en circuito, debemos puntualizar que en ningún momento los autos se sintieron inseguros pese a la velocidad alcanzada y nunca perdimos el control, una muestra más de lo excelentes que son las asistencias de conducción de los vehículos BMW.

Durante todo el BMW Test Fest 2019 estuvieron disponibles para conducción en circuito otros modelos igualmente sobresalientes. Al terminar las pruebas en pista, realizamos pruebas de manejo en calle a bordo de modelos como el M8 Competition Convertible, Z4 M40i, Rolls Royce Cullinan y algunos modelos MINI .

El BMW Test Fest, en su edición 2019, nos dejó un gran sabor de boca , aprendizaje y mucha más seguridad para estar detrás del volante.