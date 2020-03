Cancelan Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 por coronavirus

El Gran Premio de Australia, primera prueba del Mundial de Fórmula 1, que iba a disputarse este fin de semana en Melbourne, fue anulado, según informaron los organizadores este viernes en un comunicado.

Esta anulación fue precedida horas antes por el anuncio de que un miembro del equipo McLaren dio positivo por coronavirus y por la decisión de esta escudería de no participar en el Gran Premio, indicaron los organizadores de la carrera, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y el promotor de la F1 en un comunicado.

"Tras la confirmación de que un miembro del equipo McLaren Racing ha dado positivo en COVID-19 y la decisión del equipo de retirarse del Gran Premio de Australia, la FIA y la Fórmula 1 convocaron una reunión de los otros nueve directores de los equipos el jueves por la noche", informan en un comunicado conjunto.

"Esas discusiones concluyeron con la opinión mayoritaria de los equipos de que la carrera no debería seguir adelante. La FIA y la Fórmula 1, con el pleno apoyo de la Corporación del Gran Premio de Australia (AGPC), han tomado la decisión de que se cancele toda la actividad de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Australia", agregan.

"Apreciamos que esta es una noticia muy decepcionante para los miles de aficionados que asistirán a la carrera y todos los poseedores de entradas recibirán un reembolso completo y se comunicará un nuevo anuncio a su debido tiempo", precisan.

Todas las partes "tomaron en consideración los enormes esfuerzos de la AGPC, Motorsport Australia, el personal y los voluntarios para organizar la prueba inaugural del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2020 en Melbourne, pero llegaron a la conclusión de que la seguridad de todos los miembros de la familia de la Fórmula 1 y de la comunidad en general, así como la equidad de la competición, tienen prioridad".

Este jueves la escudería McLaren, en la que pilotan el español Carlos Sainz y el británico Lando Norris, anunció su retirada de la prueba por el test positivo en coronavirus de un miembro del equipo.

"La decisión se ha tomado por el deber de proteger no solo a los empleados y socios de McLaren, sino a todos los equipos y los aficionados", argumentó la escuadra británica en un comunicado publicado a través de su perfil oficial de Twitter, en el que indican que el director general de la escudería, Zak Brown, y el director del equipo, Andreas Seidl, ya lo comunicaron a la organización de la Fórmula Uno y a la Federación Internacional del Automovili.

El miembro del conjunto McLaren que ha dado positivo quedó aislado "tan pronto como comenzó a mostrar síntomas" y será tratado por las autoridades sanitarias australianas, según informó la escudería.

"El equipo estaba preparado para esta posibilidad y ha mantenido el apoyo para su empleado, que ahora comenzará un periodo de cuarentena", añadió McLaren en su comunicado.

Además del miembro del equipo McLaren, cuatro personas del equipo Haas se habían sometido a las pruebas del coronavirus por haber tenido síntomas, aunque la escudería estadounidense confirmó este jueves que los cuatro dieron resultado negativo.





