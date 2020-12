Checo Pérez abandona el GP de Abu Dabi y dice adiós a Racing Point

Sergio Pérez, que hace una semana ganó de forma brillante el Gran Premio de Sakhir, en Baréin, abandonó este domingo el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Yas Marina, a causa de un problema de motor.

Checo, que comenzó su última carrera con Racing Point desde el fondo de parrilla -penalizado, al haber cambiado el motor de su coche- ya era decimocuarto tras ocho vueltas, pero en la décima de las 55 previstas su nuevo propulsor falló y el bravo piloto tapatío tuvo que abandonar.

Pérez, que antes de la prueba era cuarto en el Mundial (con 125 puntos), se convirtió el pasado domingo en el segundo mexicano en ganar una carrera de Fórmula Uno desde que lo lograse por última vez hace cincuenta años Pedro Rodríguez al anotarse el Gran Premio de Bélgica de 1970, tres años después de adjudicarse también el de Sudáfrica.

Sergio, nacido hace 30 años en Guadalajara, que no seguirá el año que viene en un equipo que se denominará Aston Martin y en el que lo sustituirá el alemán Sebastian Vettel, se tomará un sabático salvo que en las próximas jornadas Red Bull opte por darle un asiento para 2021.

