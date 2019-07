Checo Pérez abandona Gran Premio de Alemania

Hockenheim, Ale.- El piloto mexicano Sergio Pérez protagonizó su primer abandono de la Temporada 2019 de la Fórmula 1, luego de retirarse este domingo de la carrera del Gran Premio de Alemania.

La lluvia que se presentó en el Circuito de Hockenheimring cambió los planes de los pilotos y el nerviosismo aumentó debido a que antes del inicio de la competición se dieron hasta cuatro vueltas por detrás del Safety Car, ante las condiciones húmedas del asfalto.

Confirmation of the final positions from an unforgettable race at Hockenheim ⏱️#GermanGP #F1 🇩🇪 pic.twitter.com/ea8y1zqGE3 — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

Excepto al poseedor de la “pole position”, el británico Lewis Hamilton, de Mercedes, al resto de los conductores la visibilidad les fue complicada en el arranque y eso lo pagó “Checo” Pérez, del Racing Point, quien había largado desde el octavo puesto.

En el primer giro de los 64 pactados al trazado alemán, el jalisciense de inmediato perdió posiciones para salir de la zona de puntos colocado en el undécimo lugar.

Después la desgracia vino en la tercera vuelta mientras disputaba un sitio con el danés Kevin Magnussen (Haas), pues “Checo” Pérez perdió el control de su monoplaza para impactarse contra el muro y abandonar la carrera a temprana hora, en un error meramente propio del piloto de Racing Point y que provocó la aparición del automóvil de seguridad.

LAP 3/64



SAFETY CAR DEPLOYED



Sergio Perez is out after colliding with the wall 💥



Multiple cars returning to the pits for intermediate tyres#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/doibw77DbH — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

Pérez Mendoza no abandonaba un Gran Premio desde la cita del año pasado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México.

De este modo, “Checo”, quien soñaba con alcanzar los puntos tras largar octavo, ahora hilvanó su séptima carrera de la actual campaña de F1 sin cosechar unidades, la peor racha desde que corre en la máxima categoría del deporte motor.