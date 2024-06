Checo Pérez largará desde el lugar 11 a pesar de haber clasificado como octavo, ¿por qué?

Recuperó las buenas sensaciones. “Checo” Pérez regresó a la disputa de una Q3 en la prueba de clasificación para cumplir con uno de sus principales cometidos de cara a la carrera de este domingo en el Gran Premio de España. El mexicano finalizó octavo, sin embargo, una sanción en Canadá le obligará a largar desde la undécima posición a lado de Valtteri Bottas en la sexta fila. Por su lado, Lando Norris se adueñó de su primera “pole position” en la campaña 2024 de la Fórmula 1 tras un cierre de alarido en el que superó a Max Verstappen.

El tapatío encaró esta clasificación catalana con la obligación de hacer una extraordinaria labor debido a la sanción que arrastraba desde Montreal en la que debía pagar tres posiciones en la parrilla de salida en Montmeló y lo hizo al meterse hasta la última instancia, la cual no afrontó ni en Mónaco, ni en Canadá, por lo que hubo una mejoría.

Pérez desde el inicio de la qualy trató de evitar sorpresas y siempre buscó el mejor tiempo para superar los recortes. Su principal objetivo era alcanzar la Q3, algo que no logró ni en Mónaco y tampoco en Montreal. Todo estaba claro.

En la Q1, “Checo” se colocó dentro de los 10 primeros puestos tras su primera vuelta cronometrada, hecho que le causó cierta tranquilidad. Todavía en su último intento se colocó sexto a dos décimas del puntero Charles Leclerc. Una vez que todos cumplieron con su giro, el mexicano pasó la primera fase situado en el octavo peldaño con lapso de 1:12.477 minutos a poco más de tres décimas del líder Hamilton (1:12.143 minutos), quien se impuso a Leclerc y Verstappen. Kevin Magnussen, del Haas, y los dos autos de Racing Bulls y Williams quedaron eliminados.

Checo Pérez entregó mejores sensaciones

Pérez siguió a lo suyo. En la Q2 fue de los primeros en registrar tiempo y con una vuelta de 1:12.270 minutos se puso en el primer sitio, posición que, si bien le duró poco conforme el resto conseguía su crono, le permitió hacer algunos ajustes para buscar otro giro en los últimos instantes de esta segunda ronda. Justo cuando parecía quedar eliminado, el mexicano pisó el acelerador por detrás de Pierre Gasly y subió al séptimo peldaño con 1:12.054 minutos. El jalisciense se metió a la Q3 en el octavo puesto ante la escalada de George Russell.

Verstappen dominó la Q2 con tiempo de 1:11.653 minutos por delante de los Mercedes de Hamilton y Russell. Fue la primera ocasión que el campeón de F1 comandó una clasificación este fin de semana desde la primera práctica libre hasta este instante. La sorpresa fue la eliminación del anfitrión Fernando Alonso. Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg, Lance Stroll y Guanyu Zhou tampoco pasaron el corte.

Si bien la “pole position” no era posible, “Checo” por fin volvió a disputar la Q3. De nueva cuenta fue el primero en abrir la vuelta con gomas usadas y por ende se ubicó en la cima con lapso de 1:13.061 minutos hasta que de a poco fue superado con un Verstappen que estaba al mando por encima de Norris y Hamilton, pero nada estaba escrito.

¿Desde qué lugar saldrá Checo Pérez en el Gran Premio de España?

En el último intento de cada uno, “Mad Max” saboreaba otra “pole” con 1:11.403, incluso ya le habían bajado la bandera, pero atrás Norris realizó un giro perfecto de 1:11.383 minutos para arrebatarle la posición de privilegio de manera notable, mientras que Hamilton se conformó con el tercer sitio de salida. Para resaltar que, sin mucho por hacer, Pérez, quien acabó octavo con lapso de 1:12.061, en un acto de compañerismo le dio rebufo a Verstappen con la intención de que el neerlandés tuviera más velocidad, pero fue insuficiente ante el McLaren de Norris.

Lando Norris, Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Sergio Pérez, Esteban Ocon y Oscar Piastri ocuparon los 10 primeros puestos, aunque el mexicano bajó al undécimo por su sanción para que gente como Ocon, Piastri y Fernando Alonso escalen una posición por delante de “Checo” para un GP de España que promete emociones.

