Checo Pérez le respondió a todos los pilotos que quieren su asiento en Red Bull

No le queda más que responder al voto de confianza de Red Bull. Si bien atraviesa un bache con dos abandonos consecutivos en Mónaco y Canadá, Checo Pérez es consciente de que está sentado en uno de los lugares más codiciados dentro de la Fórmula 1, por lo que debe recuperar su nivel. No hay secretos tiene en su poder el asiento más difícil de la parrilla.

Una vez que hace unas semanas firmó la extensión de su contrato por dos años más, Pérez Mendoza detalló lo que de inmediato le pidieron en el equipo del toro rojo. “Me han pedido que dé todo de mí. Que saque lo mejor de mí, del equipo, en todos los sentidos. Al final, quien sabe mucho cómo trabajo, lo que puedo dar, es Red Bull. Y ¿sabes?, hay muchos pilotos que darían todo por estar en mi lugar, así que por algo Red Bull ha decidido confiar en mí”.

En entrevista con MARCA, el piloto mexicano se congratuló por el reto que se le avecina con dos campañas más con el mono de la escudería con base en Milton Keynes. “Sí, dos más, la verdad es que es un reto increíble. Es un reto, sin duda, porque es el asiento más difícil que hay en la parrilla en todos los sentidos. Un reto un fin de semana tras otro fin de semana, pero es algo que disfruto mucho”.

Si bien todo marcha paso a paso y ahora se concentra para el Gran Premio de España a celebrarse este fin de semana, el jalisciense reiteró que su máximo objetivo es conquistar el Campeonato de Pilotos. “Sin duda, sin duda. Es la motivación y es el objetivo (ser campeón)”.

Reconoció también que su continuidad en Red Bull le beneficia por el hecho de sentirse cada vez más querido alrededor del mundo. Siente el aprecio de la afición, el cariño de su gente, por lo que tiene mayor responsabilidad de hacer bien las cosas dentro de la pista.

“En todo el mundo, te lo aseguro (me siento más querido). Yo siento que aprecian mucho en la posición que estoy, el trabajo, los que entienden mucho de este deporte saben lo complicado que es estar aquí. Y bueno, lo hemos visto también con muchos pilotos, el hecho de que llegar a Red Bull a veces no funciona para todos ellos”.

Sergio Pérez conoce Madrid, radica en la capital española y siente un cariño importante, sin embargo, ve difícil que el Gran Premio de Madrid que en dos años ingresará al calendario de la Fórmula 1 pueda superar o ser mejor que el Gran Premio de la Ciudad de México.

“A ver, honestamente es complicado llegar al nivel de México. Ha tomado muchos años para llegar a ese punto excelente en el que está, pero Madrid es una ciudad increíble. Hay una tremenda ‘vibra’ en esa ciudad. Yo creo que desde el primer año Madrid va a ser de los mejores grandes premios del campeonato”, subrayó Pérez Mendoza.

Cabe recordar que el GP de México fue elegido como el Gran Premio del año durante cinco veces de manera consecutiva como muestra de la gran organización que tiene y de la satisfacción que deja en los equipos, pilotos y por supuesto en los aficionados.

¿Cuál es el máximo deseo de Checo Pérez en la Fórmula 1?

Precisamente otro de los máximos deseos de “Checo” es subir a lo más alto del podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que para triunfar estaría dispuesto a todo. “¿Cuánto daría por ganar México? Todo, todo, todo. Es un sueño muy grande para mí”.

Finalmente, reconoció que su hijo mayor ya maneja Go karts y quiere seguir sus pasos más allá de que a “Checo” no le agrade del todo la idea. “Le gusta mucho, lo disfruta. Ahora solo lo hace de vez en cuando en México, en Guadalajara. Tiene mucha facilidad la verdad. Pero como todo, también soy muy consciente de lo difícil que es este deporte. Pero sí que tiene mucho talento, lo reconozco. No me gustaría (que fuera piloto), pero yo siempre les digo a mis hijos que tienen que luchar por sus sueños, ellos, cualquiera que sea. Y yo voy a estar ahí para apoyarlos en lo que ellos decidan”.

