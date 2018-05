“Checo” Pérez llega en noveno sitio en Gran Premio de España

Con una actuación destacada y de menos a más, el piloto mexicano Sergio Pérez terminó noveno en el Gran Premio de España este domingo y sumar dos puntos en la clasificación de conductores dentro de la Temporada 2018 de la Fórmula 1.





Mientras que el vigente campeón y líder, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) arrasó y se llevó el triunfo con tiempo de 1:35:29.927 horas, “Checo” Pérez rescató unidades para la escudería Force India en esta quinta fecha de la campaña.





El tapatío cruzó la meta a dos vueltas por detrás del vencedor para puntuar por segunda carrera en fila tras su podio en el GP de Azerbaiyán.

A bittersweet race for the team today - a good performance from Checo to score points, bad luck for Esteban sidelined by a technical issue. #SpanishGP pic.twitter.com/j6X2xTBw0X — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) 13 de mayo de 2018

La carrera, que tuvo amenaza de lluvia, pero ni una gota cayó, inició con inconvenientes debido al trompo del francés Romain Grosjean (Haas) que provocó un contacto con el alemán Niko Hulkenberg (Renault) y francés Pierre Gasly (Toro Rosso), los tres quedaron fuera en el amanecer de la competición, “Checo” alcanzó a evitar el contacto para seguir en el trazado.





Ese percance permitió al mexicano subir de inmediato del lugar 15 al sitio 13, mientras que su coequipero, el francés Esteban Ocon se metía a zona de puntos.





El jalisciense trató de presionar de inmediato al canadiense Lace Stroll (Williams) y de alejarse del belga Stoffel Vandoorne (McLaren).





En el giro 22, el mexicano por fin se metió al Top Ten gracias a que comenzaron algunos monoplazas ingresaron a pits entre ellos el español Fernando Alonso (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Sauber).









“Checo” a petición de su equipo por radio estiró lo que más pudo el uso de sus neumáticos y subió dos puestos más, se colocó en octavo su mejor lugar a lo largo de la carrera ya que el español Carlos Sainz (Renault) y el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari).