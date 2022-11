Checo Pérez niega que haya chocado a propósito en el GP de Mónaco

Sergio Pérez negó haberse estrellado a propósito en la clasificación para el Gran Premio de Mónaco en mayo, después de que medios de comunicación especularon que dicha carrera subyace el origen de la controversia del equipo en Brasil el pasado fin de semana.

Recordemos que el doble campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen se negó a cederle el puesto a Pérez en Interlagos, a pesar de que el equipo le dijo que lo hiciera, y afirmó que sus acciones provenían de "algo que sucedió en el pasado".

Medios neerlandeses señalan que es una venganza

Los medios neerlandeses señalaron que fue una venganza por el supuesto choque deliberado de Pérez en Mónaco, donde los adelantamientos son extremadamente difíciles.

El mexicano se alineó tercero y por delante de Verstappen en la parrilla y luego ganó el Gran Premio.

Pérez, que lucha por el segundo puesto en un campeonato que ya ganó Verstappen, dijo a periodistas antes del final de la temporada en Abu Dabi que no se había hablado de Mónaco en las francas conversaciones después de Brasil.

"Todo el mundo comete errores en Mónaco, y en general en la clasificación, no es que se haya hecho a propósito", dijo el piloto mexicano de 32 años. "Ese rumor es erróneo", añadió, cuando se le preguntó sobre las especulaciones de que había admitido dentro del equipo haber chocado a propósito.

Polémica provocó amenazas en redes

Los sucesos de Brasil desataron una reacción contra Verstappen, quien dijo que él y su familia habían sufrido amenazas y abusos en línea.

Verstappen aseguró que estaba preparado para ayudar a Pérez si era necesario este fin de semana.

Pérez, que ha disfrutado de una relación armoniosa con Verstappen y le ha ayudado en varias ocasiones, dijo que él y el joven de 25 años eran adultos y que dejarían atrás lo sucedido en Brasil.

Afirmó que los motivos de la negativa de Verstappen a dejarlo pasar no habían quedado claros.

"Si es Mónaco o son otras cosas, eso lo tiene que decir él, no sé cuánto tiempo ha estado ahí", dijo el mexicano. "No lo hemos discutido (...) Hablamos de lo que pasó en Brasil y repasamos todos los escenarios, todos los errores que cometimos como equipo, no preparar la carrera lo suficiente y demás".