Checo Pérez queda eliminado en la Q1 para el GP de Canadá; ¿en qué lugar largará?

Checo Pérez quedó eliminado en la Q1 para el GP de Canadá y, como consecuencia, el mexicano largará en la posición 16 y nuevamente tendrá que remontar posiciones el día de mañana para estar, por lo menos, en el podio.

Ni la extraordinaria noticia que recibió a comienzo de la semana donde firmó su renovación de contrato con Red Bull ayudó. Los estragos que le dejó el percance vivido en la carrera de Mónaco pasaron factura, las adecuaciones y arreglos que tuvo su monoplaza no se notaron en Montreal y de nueva cuenta “Checo” Pérez concretó un fiasco en la etapa de clasificación al quedar eliminado en la Q1, por lo que largará desde la décima sexta posición en la carrera de este domingo.

Con rabia y desilusionado acabó Pérez Mendoza una vez que se enteró que fue eliminado y no pasó el recorte. El mexicano de inmediato azotó sus manos en el volante de su “RB20”, que por ahora es su principal enemigo, no le encuentra el ritmo, el desarrolló no está de su lado y eso lo sufre de manera notable en la pista.

La actividad del viernes no prendió las alarmas debido a que la lluvia opacó la actuación de todos, no obstante, en la tercera práctica libre Checo Pérez exhibió los primeros problemas, no tuvo el agarre adecuado y la lentitud estuvo de su lado, de ahí que se vaticinaba otra decepción en la clasificación.

Tal y como sucedió en la qualy de Mónaco, donde también fue eliminado en la Q1, “Checo” volvió a presentar problemas ahora en el trazado Gilles Villeneuve, de Montreal. El tapatío simplemente no apareció. Raro en un auto Red Bull que le debería alcanzar para meterse entre los primeros 15 lugares, pero ni eso.

¿Por qué Checo Pérez aún tiene esperanza de remontar posiciones en Canadá?

Ni el hecho de montar otro set de gomas para la parte final de la Q1 le fue suficiente al jalisciense. Sergio Pérez se colocó décimo cuarto por encima de su coequipero Max Verstappen. Quien en su último giro saltó hasta el primer lugar para aumentar las preocupaciones para el mexicano. Luego desde la zona de eliminación Alexander Albon, de Williams, se colocó cuarto para bajar a Pérez Mendoza al sitio 16.

