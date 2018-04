“Checo” Pérez saldrá 12 en Gran Premio de Baréin

El piloto mexicano Sergio Pérez, de Force India, largará desde la posición 12 este domingo en el Gran Premio de Baréin, en el que el alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, saldrá en primer puesto.

That’s it for today - another step forward for the team! Now, let’s go grab some points tomorrow... #BahrainGP pic.twitter.com/YCkP051co6 — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) 7 de abril de 2018

Pérez Mendoza superó la Q1 con tiempo de 1:30.218 pero después en la Q2 su lapso de 1:30.156 lo dejó sin opciones de estar en la tercera qualy y por eso arrancará fuera del Top Ten en el Circuito Internacional de Baréin.





“Checo” Pérez acusó falta de potencia en su monoplaza VJM11 y al menos en lo que va de esta competición con las practicas libres y la clasificación pocas esperanzas hay para sumar puntos, aunque será este domingo cuando todo se defina y el tapatío saque la casta.





Things didn't quite go to plan for @Max33Verstappen in qualifying... 🙈 💥 #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/KsqmQZEbsI — Formula 1 (@F1) 7 de abril de 2018

El mexicano partirá por detrás de su coequipero, el francés Esteban Ocon, quien saldrá en el noveno peldaño, ambos pelean entre sí por el mejor sitio en beneficio de Force India.





En lo que respecta a los más veloces de esta clasificación, Vettel tomó la pole position y redondeó hasta este instante el buen trabajo que ha hecho Ferrari para inquietar a los Mercedes, que no la vieron consigo durante las sesiones.





Vettel registró un lapso de 1:27.958 minutos y atrás partirá su compañero, el finlandés Kimi Raikkonen (1:28.101), mientras que en segunda fila se ubicarán las flechas plateadas, que encabezan el también finlandés Valtteri Bottas (1:28.124) y el vigente campeón de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton (1:28.220).

A stunning lap saw Sebastian Vettel claim his 51st pole position at the #BahrainGP 🇧🇭 #Quali #F1 pic.twitter.com/QSU6eioUpc — Formula 1 (@F1) 7 de abril de 2018





El piloto germano consumió así su pole position número 51 en su trayectoria y en este su Gran Premio 200 tiene serias opciones de volver a triunfar tal y como lo hizo en la primera fecha de esta campaña 2018 en Australia.