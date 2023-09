Checo Pérez saldrá quinto del GP de Japón; Verstappen regresó a la primera posición

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez consiguió el quinto mejor tiempo de la Q3 de cara al Gran Premio de Japón que se realizará este fin de semana.

Checo mejoró lo hecho en sesiones pasadas, sin embargo, no le alcanzó para lograr una mejor clasificación para el evento que se disputará en el circuito de Suzuka.

El tapatío se quedó 0.773 por encima de su compañero Max Verstappen quien no tuvo rival y consiguió la pole position después de que dio el giro más rápido con 1:28.877.

De esta forma, Verstappen despertó de la pesadilla que tuvo el Gran Premio pasado donde no pudo terminar en los primeros puestos de Singapur.

Oscar Piastri y Lando Norris de McLaren acabaron como el segundo y tercero, mientras que Charles Leclerc de Ferrari culminó en cuarto.

Durante la Q1 se dio un grave accidente que provocó una bandera amarilla cuando Logan Sargeant de Williams Racing perdió el auto en medio de una curva, patinaron las ruedas traseras y se estrelló en la barda de contención.

La sorpresa fue que no logró acceder a la Q2 Valtteri Bottas quien se quedó lejos del tiempo que marcó Max Vertappen que fue el más rápido.

En la Q2 no se presentaron incidentes, salvo un problema que sufrió Oscar Piastri que tuvo algunos contratiempos con su auto, pese a ello realizó en sexto mejor tiempo. Charles Leclerc desbancó a Max Verstappen quien dominó tanto las prácicas libres como la Q1, mientras que en el tercer puesto culminó “Checo” Pérez.

Checo Pérez confía en remontar

Sergio “Checo” Pérez se mostró confiado de poder hacer una buena carrera durante el Gran Premio de Japón que se realizará este fin de semana.

“Checo” arrancará desde la quinta posición, por debajo de Oscar Piastri y Lando Norris de McLaren acabaron como el segundo y tercero, mientras que Charles Leclerc de Ferrari culminó en cuarto.

“Max (Verstappen) ha estado muy sólido el fin de semana y yo tuve problemas en las curvas rápidas y no pude estabilizar el auto, además perdimos un juego de llantas nuevas en la Q2, fuimos a la Q3 con un neumático, esas dos décimas las hubieramos tenido con neumáticos nuevos”, dijo.

“Sigue siendo el caso, hemos buscado por todos lados y es algo que ha regresado, hicimos un buen progreso en las últimas carreras, el auto se ha sentido extraño el fin de semana”.

Señaló que, pese a los contratiempos, su equipo realizó un buen tiempo y confía en poder conseguir un podio “nos hemos enfocado en mañana, podemos llegar en buen lugar”, sentenció.

