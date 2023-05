Checo Pérez terminó tercero en la P3 del Gran Premio de Mónaco

La mejoría se presentó en el momento adecuado y Checo Pérez se encuentra listo para afrontar de buena manera la clasificación del Gran Premio de Mónaco 2023 una vez que concluyó segundo durante la tercera práctica libre apenas por detrás de Max Verstappen en una dura batalla entre los dos Red Bull.

Después de un viernes complicado en el que el piloto mexicano acusó falta de ritmo durante las dos primeras tandas de entrenamiento, el buen rendimiento por parte de Sergio Michel se apreció en el prestigioso trazado de Montecarlo.

Puedes leer también: Checo Pérez presume junto a Bad Bunny el nuevo casco que usará para correr en Mónaco [Video]

El tapatío, quien fue uno de los primeros pilotos en cronometrar tiempo, completó 24 vueltas a la pista del circuito callejero y su giro más veloz fue en 1:12.849 minutos para situarse muy cerca de Verstappen, quien fue líder con su vuelta en 1:12.776. Por su lado, el canadiense Lance Stroll, excompañero de “Checo” en Racing Point y ahora conductor de Aston Martin, finalizó en el tercer puesto con un lapso de 1:12.942 minutos.

Intercambiaron posiciones

A lo largo de la tercera sesión libre, Pérez Mendoza y Max Verstappen prácticamente intercambiaron el primer sitio en una muestra de la mejoría del monoplaza del jalisciense frente a un “Mad Max”, quien desde la segunda práctica mostró su potencial con miras a la “qualy” y por supuesto a la carrera de este domingo.

🚩 RED FLAG 🚩



Heartbreak for our 2022 Monaco Grand Prix winner, Sergio Perez 💔#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/9N5zVShvNy — Formula 1 (@F1) May 27, 2023

Con menos de 10 minutos para la conclusión de los Libres 3, el danés Kevin Magnussen (Haas) propició el Safety Car al quedar detenido su bólido y tras reiniciar la sesión apareció la bandera roja causada por Lewis Hamilton (Mercedes) por un contacto contra el muro sin nada que lamentar, pero la práctica ya no se relanzó.

De este modo, Sergio Pérez apenas acabó a 73 milésimas de diferencia respecto a su coequipero neerlandés para declararse preparado en busca de la pole position en esta sexta cita de la temporada 2023 de la Fórmula 1, donde por cierto el mexicano aspira a repetir la victoria en la mítica carrera monegasca tras subir a lo más alto del podio el año pasado.

Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine) y Valtteri Bottas (Alfa Romeo) se ubicaron entre los primeros 10 puestos de esta última tanda libre del GP de Mónaco 2023.





Publicado originalmente en ESTO