Chrysler Pacifica Pinnacle llega a la cima

Diferentes detalles enriquecen y le dan vida a la Chrysler Pacifica; con ella se redefine el lujo en una minivan y los pasajeros viven una auténtica experiencia de viajar en primera clase. Ahora la variante Pinnacle, lleva el lujo a otro nivel colocando decoraciones en metal satinado, elementos que tienen un aspecto de madera, vestiduras de piel nappa, un equipo de sonido premium con 19 bocinas firmado por Harman Kardon; además, en la consola central presume una nueva configuración para brindar más espacio de almacenamiento. Y también le concedió un exclusivo juego de rines.

Rines de aluminio en acabado pulido; es de 20 pulgadas / Tania Licón

Con todos estos elementos, no cabe duda de que en el interior de la Pacifica Pinnacle se respira el verdadero y auténtico lujo americano, algo que disfrutarán, sobre todo, los ocupantes de la segunda fila de asientos, y no porque el resto de las plazas no sean cómodas y espaciosas, sino porque es en esta fila en la que encontramos, además de asientos de tipo capitán con calefacción, un sistema de entretenimiento con 2 pantallas táctiles de 10.1 pulgadas, con reproductor Blu- Ray/DVD y puerto de video USB.

A esta experiencia se suma un quemacocos panorámico doble con panel frontal eléctrico y trasero fijo, así como un sistema de aire acondicionado de tres zonas. Estamos seguros de que con todo lo anterior ya te estás imaginando el primer destino al que llegarías a bordo de esta camioneta.

Dos pantallas táctiles de video HD de 10 pulgadas; ambas tienen reproductor Blu-ray/DVD / Tania Licón

Nuestra experiencia de lujo de la Pinnacle la vivimos desde el asiento del conductor, con una postura de manejo que te transmite de inmediato control absoluto de la camioneta. Cada superficie y elemento del tablero nos delata pasión por cada detalle, con una pantalla de 10.1 pulgadas del sistema de infoentretenimiento que ofrece, entre otras cosas, navegación satelital y conectividad Apple CarPlay y Android Auto.

Aunque, en la calidad de marcha la Pinnacle resulta conocida, pues a nivel mecánico no hay novedades o incorporaciones con respecto a la variante Limited; ya habíamos tenido oportunidad de probarla en Autos OEM con anterioridad. Así, que si lo recuerdas, debajo del cofre se encuentra el motor V6 de 3.6 litros, que genera 287 caballos de fuerza y 262 libras-pie de torque, unido a una transmisión automática de 9 velocidades.

Volante forrado en piel, calefactable y con controles de audio y sistema Uconnect® 5 con pantalla de 10.1 pulgadas / Tania Licón

La suspensión es confortable en caminos maltratados mientras que su andar es silencioso; una variante que acentúa aún más su orientación de camioneta para recorrer largas distancias, pero de una forma exclusiva. Esto es algo que solamente el creador de la minivan podía hacer.

Como era de esperarse, y al ser un vehículo familiar, la Pacifica Pinnacle cuenta con los más novedosos desarrollos en cuanto a seguridad se refiere, entre los que destacan la advertencia de salida de carril, sensor de lluvia, asistencia de arranque en pendientes, control de tracción y estabilidad, frenos de disco con ABS, advertencia de colisión frontal, asistencia de frenado de emergencia para peatones y bolsas de aire frontales, de rodilla para conductor y pasajero y de tipo cortina en las tres filas de asientos, entre otros muchos elementos..

FICHA TÉCNICA

Motor V6 de 3.6L

Potencia 287 hp

Torque 262 lb-pie

Transmisión automática de 9 vel.

PRECIO $1,200,000