Confirman calendario 2019 de la Fórmula 1

La temporada 2019 de la Fórmula 1 ya comienza a asomarse en el horizonte, no solo por el cambio de pilotos con escuderías, también por la confirmación de las fechas en que se llevarán a cabo los Grandes Premios en todo el mundo.

El inicio de la temporada comenzará en Australia el 17 de marzo en el Circuito de Albert Park de la ciudad de Melbourne, mientras que el Gran Premio de México se celebrara el 27 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México y la carrera final se llevará a cabo el 1 de diciembre con el GP de Abu Dhabi en el Circuito de Yas Marina.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decidió mantener los mismos países que participaron en el calendario de este año y con ello quedó descartado la posibilidad de que Argentina pudiese albergar un GP.

El comité organizador también se encuentra analizando la posibilidad de que el Gran Premio de Estados Unidos pueda cambiar de día que por el momento está programado el 3 de noviembre.

Calendario oficial F1 2019

17 marzo Australia Melbourne

31 marzo Bahrain Sakhir

14 abril China Shanghái

28 abril Azerbaiyán Baku

12 mayo España Barcelona

26 mayo Mónaco Mónaco

9 junio Canadá Montreal

23 junio Francia Le Castellet

The @fia has announced that the World Motor Sport Council has approved the 2019 #F1 race calendar



Here are those race day dates for your diaries! 👀🌍🗓️



* USA is subject to ASN approval pic.twitter.com/hvkbVXtsfo — Formula 1 (@F1) 12 de octubre de 2018

30 junio Austria Spielberg

14 julio Gran Bretaña Silverstone

28 julio Alemania Hockenheim

4 agosto Hungría Budapest

1 septiembre Bélgica Spa

8 septiembre Italia Monza

22 septiembre Singapur Singapur

29 septiembre Rusia Sochi

13 octubre Japón Suzuka

27 octubre México México City

3 noviembre EU Austin

17 noviembre Brasil São Paulo

1 diciembre Abu Dabi Yas Marina