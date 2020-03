Cosas que puedes hacer en casa si te gustan los coches

El mundo de los autos es muy diverso y entre sus cualidades destaca que se puede disfrutar desde la comodidad del hogar, motivo suficiente para aprovechar esta cuarentena con este sector que tantas pasiones levanta. Aquí algunas buenas ideas:

LAS CUATRO RUEDAS Y EL SÉPTIMO ARTE

Cinepolis

Nada mejor que preparar unas palomitas, ponerte cómodo en el sillón y darle play a las mejores películas donde los protagonistas están llenos de caballos de potencia; para ejemplo, el siguiente ranking con algunas películas actuales y otras ya consideradas un clásico.

Ford vs Ferrari (Contra lo imposible): El visionario automovilístico Carroll Shelby y su conductor británico Ken Miles reciben la misión de construir un nuevo automóvil con el fin de derrocar el dominio de Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans de 1966.

60 segundos: Un ladrón retirado y su nuevo grupo deben robar 50 vehículos de marca o un gángster matará a su hermano.

Bullitt : La historia se centra en la figura de Frank Bullitt, un agente que se dedica a combatir el crimen en la ciudad californiana de San Francisco.

Rápido y furioso : Un policía encubierto se infiltra en una banda de carreras callejeras de Los Ángeles mientras investiga robos de automóviles.

: Un policía encubierto se infiltra en una banda de carreras callejeras de Los Ángeles mientras investiga robos de automóviles. Mi amigo Enzo: Narra la historia de un perro llamado Enzo y la relación con su dueño Denny Swift, un piloto de carreras aspirante a competir en la Fórmula Uno.

Al mismo tiempo, aprovechamos para recomendarte otras como Cars, Le mans, Rush, James bond, Transformers, etc.

LEER, LA LECTURA ES MUY BUENA COMPAÑÍA

Si siempre has tenido la inquietud de aprender más de los orígenes de esta industria, o de los personajes más destacados, pero no tenías tiempo, este es un buen momento para acercarte a alguno de estos libros que ahora te recomendamos. Algunos los puedes consultar en línea para que no salgas de casa:

Gandhi

Los hermanos Rodríguez

Enzo Ferrari, la vida de un grande

Ja Ramírez, mi vida en la Fórmula 1

Vida tras el volante



Mercedes-Benz. Driven to delight

JUEGOS Y JUGUETES

Pasa esta cuarentena conduciendo, te presentamos los mejores videojuegos de autos para que no te aburras, puedes hacerlos en línea o bien, desempolvar tu consola y disfrutar de una tarde llena de velocidad:

Forza Motorsport 7

Gran Turismo Sport

Forza Motorsport 7

Forza Horizon 4

Need for speed: rivals

Fórmula 1

Pero si lo tuyo no es la tecnología y te llama más la atención construir, te presentamos algunos autos que puedes armar, sin duda pasaras horas de diversión:

Lego

Lego Bugatti Chiron

Hot Wheels Mario Kart

Playmobil Porsche Taycan

Lego Batimóvil 1989

Carrera pista Cars

Ahora ya lo sabes, quedarse en casa no es sinónimo de aburrimiento, siempre hay algo que se puede hacer, estamos seguros que disfrutarás tu pasión por los autos con estas actividades que puedes compartir con tu familia.





