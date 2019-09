México ya tiene fecha para el Rally del WRC 2020

Del 12 al 15 de marzo del 2020 se realizará la décima séptima edición del Rally Guanajuato México.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y el Campeonato Mundial de Rallies (WRC) dieron a conocer un calendario de 14 pruebas para el siguiente año, donde por supuesto destaca la continuidad del evento mexicano, así como también los ingresos de Kenia, Japón y Nueva Zelanda, en sustitución de tres competencias de gran tradición como Francia (Córcega), España (Cataluña) y Australia.

México es nuevamente la tercera fecha de la temporada, sólo antecedido por los rallies de Montecarlo y Suecia, además de que es la primera prueba que se corre en superficie de tierra y la primera cita en el continente americano, ya que entre abril y mayo quedaron programados los rallies de Argentina y Chile.

La campaña 2020 del WRC comienza a finales de enero en Montecarlo y concluirá en Japón, esto en el mes de noviembre. Otros rallies calendarizados fueron los de Portugal (Mayo), Italia (Junio), Finlandia (Agosto), Turquía (Septiembre), Alemania (Octubre) y Gran Bretaña (Octubre-Noviembre).

Cabe recordar que el Rally Guanajuato México se incluyó como etapa oficial del WRC en 2004, siendo su primer ganador el finlandés Markko Martin. El único año donde las acciones tuvieron que ser interrumpidas fue en 2009, debido a una rotación de sedes, sin embargo, el comité organizador local dio paso al denominado Rally de las Naciones.

A lo largo de su historia, este evento ha tenido seis ganadores diferentes, pero nadie como el francés Sebastien Loeb, máximo triunfador luego de haber conquistado con Citroën seis ediciones consecutivas (2006, 2007, 2008, 2010, 2011 y 2012), aunque su paisano Sebastien Ogier se encuentra una victoria por abajo y es el vigente campeón.

Por el momento, la organización Rallymex ha dado a conocer que la ruta del siguiente año sufrirá pocos cambios, el objetivo es tener un evento más compacto en su kilometraje.

Campeonato Mundial de Rallies (WRC)

CALENDAR RELEASE: Six continents feature for first time ever! 🌎🌍🌏 #WRC



Read more on https://t.co/fD9Uk4KUwu pic.twitter.com/WKLGwc48dV — World Rally Championship (@OfficialWRC) September 27, 2019

Calendario Oficial 2020

Rally Fecha

Montecarlo 23-26 de Enero

Suecia 13-16 de Febrero

México 12-15 de Marzo

Chile 16-19 de Abril

Argentina 30 de Abril-3 de Mayo

Portugal 21-24 de Mayo

Italia 4-7 de Junio

Kenia 16-19 de Julio

Finlandia 6-9 de Agosto

Nueva Zelanda 3-6 de Septiembre

Turquía 24-27 de Septiembre

Alemania 15-18 de Octubre

Gran Bretaña 29 de Octubre-1 de Noviembre

Japón 19-22 de Noviembre

Rally Guanajuato México

Los Ganadores

Año Piloto Auto

2004 Markko Martin (FIN) Ford Focus WRC

2005 Petter Solberg (NOR) Subaru Impreza WRC

2006 Sebastien Loeb (FRA) Citroën Xsara WRC

2007 Sebastien Loeb (FRA) Citroën C4 WRC

2008 Sebastien Loeb (FRA) Citroën C4 WRC

2010 Sebastien Loeb (FRA) Citroën C4 WRC

2011 Sebastien Loeb (FRA) Citroën DS3 WRC

2012 Sebastien Loeb (FRA) Citroën DS3 WRC

2013 Sebastien Ogier (FRA) Volkswagen Polo R WRC

2014 Sebastien Ogier (FRA) Volkswagen Polo R WRC

2015 Sebastien Ogier (FRA) Volkswagen Polo R WRC

2016 Jari-Matti Latavala (FIN) Volkswagen Polo R WRC

2017 Kris Meeke (GBR) Citroën C3 WRC

2018 Sebastien Ogier (FRA) Ford Fiesta WRC

2019 Sebastien Ogier (FRA) Citroën C3 WRC