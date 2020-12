Así fue la emotiva despedida entre Checo Pérez y Racing Point

El piloto mexicano, Sergio Pérez, se despidió este lunes de su equipo en Racing Point con un emotivo mensaje.

Fue por medio de Twitter que Checo publicó una fotografía del equipo y le dedicó unas palabras a la escudería británica con la que estuvo durante todos estos años. Además de intercambiar casos con sus compañeros pilotos.

The best and closest F1 crew has ever been seen! I already miss you guys, all the very best for your futures and always be happy. I’m so grateful I came across this guys in my life! Gracias, hermanos ♥️. pic.twitter.com/fVSMdufLw8 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 14, 2020

¡Intercambio de cascos con buenos amigos! #F1 pic.twitter.com/rJkuGydmFX — Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 14, 2020

"¡Al mejor equipo de F1! Los extrañé chicos, les deseo todo lo mejor para su futuro y sean siempre felices. ¡Estoy tan agradecido de haberme encontrado con ustedes en mi vida! Gracias, hermanos".

Por su parte, Racing Point también le dijo adiós al piloto con una cariñosa imagen, dónde le agradeció por su dedicación y esfuerzo a lo largo de los siete años que compartieron en la Fórmula 1.

El mexicano finalizó la temporada 2020 de la Formula 1 con 125 puntos, créditos que lo llevarían a Red Bull la próxima temporada, sobretodo luego de su gran victoria en el Gran Premio de Abu Dabi, dónde logró el primer lugar.

De acuerdo con Ted Kravits de Sky F1, la escudería austriaca habría elegido a Pérez para el siguiente año sobre Alexander Albon, quien también era uno de sus prospectos.

