Hamilton gana el Gran Premio de España y vuelve a liderar campeonato pilotos

Barcelona.- El británico Lewis Hamilton recuperó el domingo el liderazgo del campeonato de pilotos de la Fórmula Uno con una victoria en el Gran Premio de España, en la quinta carrera sucesiva en la que Mercedes se quedó con el primer y segundo lugar.

La septuagésima sexta victoria en la carrera del cinco veces campeón del mundo, y la tercera de la temporada, dejó a Hamilton a siete puntos sobre su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, luego de cinco de los 21 grandes premios de la temporada.

P1 🤘🏾🔥 We did it!! What an incredible feeling this is...Thank you all for your love and positivity. This is yet more history made for our team with 5 one-twos! So proud! #nevergiveup #TeamLH @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/iE8HUuSMyX — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 12 de mayo de 2019

El británico se llevó un punto extra por registrar la vuelta más rápida de la carrera, la primera vez que lo logra en la temporada, y fue ayudado por la salida del "safety car" a 20 vueltas del final, lo que le dio una parada sin riegos en los boxes.

Max Verstappen terminó tercero en su Red Bull con motor Honda, adelante de Sebastian Vettel y Charles Leclerc de Ferrari, que no pudieron frenar a Mercedes y resultaron cuarto y quinto, respectivamente.

"Estamos haciendo historia al conseguir cinco uno-dos", dijo Hamilton. "Estoy muy orgulloso de ser parte de eso y orgulloso del duro trabajo de todos", agregó.

Bottas arrancó en la pole como líder del campeonato, pero tuvo una lenta salida y cayó tres puestos en la primera curva, en la que Hamilton se fue por dentro y Vettel intentó adelantarse por afuera.

Hamilton se coló cuando Vettel bloqueó levemente sus ruedas y daño los neumáticos, mientras que Bottas se hizo con el segundo lugar luego de una leve corrección y Verstappen pasó del cuarto lugar en la grilla al tercero en la carrera.

"Fue muy reñido, pero lo perdí al comienzo, hubo algo raro con el embrague - fue como morder, soltar, morder, soltar y no había sentido eso antes", declaró Bottas.

Automotriz Hamilton muestra autoridad y triunfa en GP 1000 de Fórmula 1

"Como equipo es increíble, el quinto uno-dos consecutivo es realmente bueno. Gané algunos puntos, cada punto va a contar este año, así que seguro que eso es bueno, pero me gustaría saber por qué el arranque fue tan malo", agregó.

Los pilotos de Ferrari siguieron las órdenes en dos ocasiones y cambiaron de lugares mientras el equipo italiano intentaba en vano crear una estrategia para reducir la diferencia con las Flecha Plateadas, que desaparecieron a la distancia.

Tanto Vettel como Leclerc tuvieron paradas técnicas lentas en comparación a Mercedes.

El "safety car" salió después de que Lando Norris de McLaren y Lance Stroll de Racing Point se toparon y terminaron en la gravilla. El español Carlos Sainz fue octavo con McLaren.