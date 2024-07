El mexicano Pato O'Ward sufre aparatoso accidente en la IndyCar: 4 autos chocaron contra él

El piloto mexicano Patricio "Pato" O'Ward sufrió un aparatoso accidente en la IndyCar, debido a que en el giro 73, de los 85 pactados, perdió el control y fue arrollado por cuatro compañeros de la carrera de Toronto, la décima segunda fecha de la Temporada 2024 de la competencia.

Pato O'Ward, del equipo Arrow McLaren, arrancó desde el puesto 14 y desde los primeros compases de la competición canadiense tuvo algunas complicaciones al grado que pasados los 20 giros rondaba por el décimo noveno sitio.

Thankful for the Aero screen or else I wouldn’t be writing this right now. Sorry to my team and all involved by no fault of their own. As for the incident… maybe next time at least throw a local yellow when a car is in the most dangerous spot possible @IndyCar ? Just a thought pic.twitter.com/KGQIEkvsQP — Pato O'Ward (@PatricioOWard) July 21, 2024

No obstante, Pato O´Ward inició su remontada con neumáticos duros, presentó buen ritmo de competición y sin muchos inconvenientes empezó a escalar posiciones hasta meterse al top ten alrededor de la vuelta 35. El mexicano mantuvo el paso y en la parte final de esta carrera callejera se posicionó sexto con la esperanza de pelear por el podio hasta que segundos todo se desmoronó.

¿Cómo fue el choque del Pato O’Ward?

En la primera curva durante la vuelta 73, Pato O'Ward perdió el control para irse contra el muro, después fue impactado por cuatro vehículos. Marcus Ericsson le rozó primero, después Pietro Fittipaldi le pegó y enseguida Santino Ferrucci lo agarró de frente al grado que el integrante de A. J. Foyt Racing salió volando para quedar boca abajo. “Pato” quedó en medio de la pista y el novato Nolan Siegel terminó el festín de contactos para que apareciera la bandera roja.

🔥 TERRIBLE ACCIDENTE EN #INDYCAR



😬 Pato OWard perdió el coche y el resto de los pilotos se lo llevaron puesto.



FERRUCCI SALIÓ VOLANDO!!! ✈️#Toronto

pic.twitter.com/jn69tINDeP — Escudería Latinoamérica F1 (@escuderiaf1lat) July 21, 2024

O´Ward trató de continuar en la carrera, pero terminó por abandonar tras un aparatoso accidente que fortuna sucedió en una zona de arranque y no de alta velocidad, por lo que todos los implicados salieron ilesos.

Este domingo, Colton Herta se adjudicó el triunfo por delante de Kyle Kirwood y Scott Dixon, quienes completaron el podio. Alex Palou mantuvo la cima del Campeonato de Pilotos con 411 unidades por delante de Will Power (362 pts.), Dixon (358), Herta (354), mientras que “Pato” O’Ward marcha quinto con 340 puntos.

