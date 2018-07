Evita cualquier accidente automovilístico en vacaciones con esta guía

El verano ya comenzó y miles de mexicanos recorren las carreteras en todas direcciones para disfrutar de unos días de vacaciones. Debido a la afluencia vehicular es necesario extremar precauciones y estar atentos en todo momento al camino. Por tal motivo, vale la pena que tomes tiempo para leer estos consejos.

Antes de salir

· Realiza un mantenimiento preventivo

El auto debe estar en perfectas condiciones. Revisa:

Afinado

Ajustado

Frenos

Líquidos al nivel recomendado

Limpiaparabrisas

Neumáticos bien calibrados

Llanta de refacción

Luces y faros funcionando





· No sobrecargues el vehículo

Asegura bien el equipaje si lo llevas en el exterior

Conforme aumenta la carga, el auto pierde rendimiento

Con sobrecarga, la calidad de la conducción es inferior





· Ten vigente tu seguro

Debes contar mínimo con un seguro de daños a terceros

Los gastos médicos tuyos y de otros accidentados





En camino

· Abrocha tu cinturón de seguridad

El cinturón de seguridad puede salvarte la vida

Impide quesalgas volando por el parabrisas en un accidente

Aplica tanto para el conductor como para los pasajeros





· Respeta los límites de seguridad y las señales de tránsito

La velocidad máxima promedio en carretera es de 120 km/hr

Las señales de tránsitoadvierten de algún peligro





· Concéntrate en el camino y evita distracciones

No desvíes la miradadel trayecto

Evita cualquier distracción:celular, radio, discusión con hijos

Estas acciones pueden hacerteperderel control del auto





· Maneja descansado y realiza paradas

Si llevas varias horas manejando, busca un lugar para descansar

No manejes si no has dormido por un periodo largo

Es mejor retrasarse un poco que sufrir un accidente





· Señala tus movimientos

Avisa tus maniobras a los que vienen detrás

Usa direccionales o intermitentes para indicarsi cambias de carril, rebasar o salir del camino





· Rebasa con calma y cuidado

Fíjate en las líneas del pavimento si están punteadas

Si es punteada es seguro rebasar; si está continua, no lo hagas

Debes tener visibilidad de los autos que vengan en sentido contrario

Acércate al carril contiguo, sin salirte del tuyo, y revisa que no vengan autos

Revisa que no haya vehículos que también intentan rebasar

Deja una distancia de dos metros entre el auto que está delante y el tuyo

Evita rebasar detrás de alguien que lo está haciendo; es probable que no alcances a pasar





· Nunca por la derecha

La visibilidad de ese lado es mucho menor

Puedes encontrarte con algo de frente y provocar un accidente





· Reduce velocidad en curva

Cambia de velocidad; si vas en cuarta, baja a tercera para tomar la curva

Si la tomaste a la misma velocidad, no frenes y mantén el volante firme





· Concede cambio de luces

Las luces altas pueden afectar la visibilidad de los conductores que vienen en sentido contrario

Haz el cambio si un auto viene hacia ti

Otras circunstancias

· Neblina

La visibilidad se reduce considerablemente

Reduce la velocidad lo más posible

Prende tus luces y las intermitentes

· Deslumbramiento de sol

Si el sol está de frente, utiliza lentes oscuros

Evita el exceso de velocidad

Ten siempre limpio el parabrisas

· Deslaves

Mantén la calma en caso de presenciar alguno

Jamás cruzar la línea señalada en caso de que suceda

Identificar la solidez del trayecto para ir por vía segura





· Personas o animales cruzando

Si hay ganado pastando o hay poblados cercanos, reduce la velocidad

De noche y ante cualquier brillo,sé más precavido; puede ser señal de la presencia de un animal

Para librar el obstáculo, hazlo con cuidado y evita losvolantazos

Es recomendable encender las intermitentes

· Obras en carretera

Permanece atento si hay un anuncio de obras para anticipar maniobras

Reduce la velocidad, si es posible a la mitad





Destacado superior

Siempre cortés

La cortesía implica respeto y consideración por los demás conductores; evita usar el claxon u otro recurso para presionar a otro que va lento. Si vas a baja velocidad, utiliza el carril de la derecha u oríllate.