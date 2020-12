Checo Pérez sería presentado este viernes con Red Bull

Buenas noticias llegan a México desde los Países Bajos, de acuerdo con medios locales, Sergio ‘Checo’ Pérez será el elegido por Red Bull para sentarse en su monoplaza durante la próxima temporada de la Fórmula .

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

De acuerdo con el diario holandés Telegraaf, el mexicano compartirá equipo con Max Verstappen, luego de que Alexander Albon, piloto tailandés-británico, no cumpliera con las expectativas en la recién terminada temporada.

The best and closest F1 crew has ever been seen! I already miss you guys, all the very best for your futures and always be happy. I’m so grateful I came across this guys in my life! Gracias, hermanos ♥️. pic.twitter.com/fVSMdufLw8 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 14, 2020

Por su parte, la revista Speedweek, quien se encuentra afiliada a Red Bull, reveló que sería el 18 de diciembre cuando Pérez sea presentado de manera oficial.

"El último asiento en la parrilla de Fórmula 1 para 2021 ahora también está ocupado. Red Bull Racing fichará al mexicano Sergio Pérez junto a Max Verstappen".

▶️ ¿Cuántos podios tiene Checo Pérez en la Fórmula 1?

Asimismo, dio a conocer que no ha sido una decisión fácil para la escudería austriaca pues el Albon pudo haber perdido la consistencia en 2020, pero ocasionalmente demostró una velocidad considerable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alex Albon (@alex_albon)

El joven de 24 años seguiría siendo miembro del equipo como piloto suplente para encargarse del trabajo de coordinación con el simulador de Fórmula 1 y en algún momento podría regresar como conductor regular.

▶️ "Checo" Pérez dice que si no se va a Red Bull se tomará un año sabático

Cabe destacar que la decisión de Red Bull se habría dado luego de que Checo ganará el Gran Premio de la Fórmula 1 en Sahkir después de una extraordinaria carrera.

El piloto de Racing Point llegó a estar último en la primera vuelta del circuito de Medio Oriente; sin embargo, dio una cátedra de conducción y se llevó los máximos honores por primera vez en su carrera.

🤣😂🤣😂 A chillar de emoción todos 🏆🏁🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 @SChecoPerez ¡Viva México!!!!! #MexicoGanador pic.twitter.com/WqAEkPfnlV — Pablo Carrillo (@PabloCarrilloL) December 6, 2020





Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer