Fiat Pulse 2023 la nueva ofensiva

La batalla por el segmento de los SUV subcompactos es una de las más concurridas, en la que hoy prácticamente todas las marcas tienen a un representante y para sobre salir, no basta con tener una “cara bonita”,es necesario ofrecer lo mejor en equipamiento, acabados y motorizaciones. Deben estar a la altura de las circunstancias.

En ese sentido, el nuevo Fiat Pulse cumple con cada uno de los apartados, comenzando con su atractivo diseño, en el que sus trazos le dan un aspecto deportivo, como los que están presentes en el cofre y en las vistas laterales, así como unos toques más agresivos, los cuales están presentes en la parte frontal, presentes en los faros estilizados LED, en la parrilla, en la enorme toma de aire inferior y en las cavidades que hacen espacio a las luces de niebla en los extremos de la fascia.

En la parte trasera este concepto se repite, con calaveras cuyos extremos interiores se extienden hacia el centro, a las que se suma un discreto alerón en la parte superior de la cajuela, así como el difusor inferior, terminado en aluminio cepillado, que hace espacio para colocar dos componentes que simulan salidas de escape.

Rines de aluminio de 17 pulgadas con cara pulida y pockets negros / Tania Licón

Pero su diseño exterior también nos muestra su lado aventurero con las molduras plásticas que recorren toda la parte baja de la carrocería, para protegerla de las pequeñas piedras y gravilla del camino, y que se complementa con un juego de rines de aluminio de 17 pulgadas.

El interior no sólo sorprende por su buena calidad de manufactura, confort o por su diseño fresco, sino por el nivel de equipamiento que encontramos, comenzando con una pantalla de 7 pulgadas destinada al cuadro de instrumentos, a color, de una gran resolución en los gráficos y que además es configurable, ubicada detrás de un volante de tres brazos forrado en piel, ajustable y con botones multifunción.

Al centro del tablero y en posición flotante de encuentra una pantalla táctil a color de 10.1 pulgadas, la cual ofrece conectividad Apple CarPlay y Android Auto inalámbrica. A esto se agregan funciones como el aire acondicionado automático, cargador inalámbrico para smartphone, así como botón de encendido del motor.

Pantalla de 10.1 pulgadas con CarPlay y Android Auto inalámbrico / Tania Licón

Bajo el cofre, recurre a una mecánica atmosférica de cuatro cilindros de 1.3 litros, que genera 97 caballos de fuerza y 94 libras-pie de torque, unido a una transmisión automática CVT.

Para ser honestos, las cifras y la configuración de motor no nos resultó, de primera mano y en el papel, una fórmula que nos llamara mucho la atención; sin embargo, no debes juzgar un libro únicamente por la portada. Una vez que lo enciendes y te pones en movimiento, su desempeño es destacable, no te hace extrañar el turbo.

La extraordinaria puesta a punto para nuestro mercado, así como su capacidad de reacción le dan una agilidad especial en entornos urbanos donde claramente es su hábitat natural.

FICHA TÉCNICA

Motor 1.3 litros

Potencia 97 Hp

Torque 94 Lb-pie

Transmisión CVT

PRECIO Y VERSIÓN

Impetus $445,00